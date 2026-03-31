Cursă contra cronometru la CFR Cluj! Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească Neluţu Varga în 48 de ore

Alex Masgras Publicat: 31 martie 2026, 9:27

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

CFR Cluj are emoţii în privinţa licenţei pentru cupele europene. Formaţia din Gruia nu este sigură de participarea în Europa sezonul viitor din cauza unor datorii pe care le are clubul.

Concret, cluburile trebuie să dovedească până pe 1 aprilie, la ora 23:59, că nu mai au datorii până la data de 28 februarie 2026. Echipele au la dispoziţie două zile la dispoziţie pentru a face dovada.

CFR Cluj trebuie să plătească aproximativ 1,5 milioane de euro în 48 de ore

Potrivit fanatik.ro, CFR Cluj trebuie să achite aproximativ 1,5 milioane de euro în 48 de ore. Este vorba despre salarii restante de până la 900.000 de euro la actualii jucători din Gruia la care se adaugă alte datorii către foşti jucători, litigii, dar şi plăţi reeşalonate.

În cazul în care nu va plăti întreaga sumă în următoarele 48 de ore, CFR Cluj mai poate spera la cupele europene. FRF le permite echipelor să plătească doar o parte din sumă şi să vină cu dovezi ale înţelegerilor pe care le au cu cei care mai au de primit bani pentru amânarea plăţilor. În cel mult două săptămâni de la încheierea termenului, FRF va anunţa prin intermediul Comisiei de Licenţiere ce echipe vor putea evolua în Europa sezonul viitor.

Presiunea este mare zilele acestea pe umerii conducerii lui CFR Cluj, mai ales că Daniel Pancu, antrenorul formaţiei din Gruia, a anunţat  recent că nu are motive să rămână la echipă, dacă nu va evolua sezonul viitor în cupele europene:

“Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

Pentru CFR Cluj urmează partida de pe Ion Oblemenco cu Universitatea Craiova, din etapa a treia a play-off-ului. Echipa lui Daniel Pancu este pe locul 4 în acest moment, cu 30 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

