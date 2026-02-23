FCSB - Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off - Antena Sport

Min. 48: Ocazie mare de gol pentru FCSB! David Miculescu reia cu capul peste poartă.

Min. 47: Bară Metaloglobus! În urme unei lovituri de colț, oaspeții lovesc stâlpul porții apărate de Popa. Lovitura de cap i-a aparținut lui Bădescu.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45+3: Contraatac al celor de la FCSB, care este finalizat cu o lovitură de cap de Mamadou Thiam.

Min. 26: GOL! Darius Olaru deviază șutul lui Alexandru Pantea în plasă.

Min. 24: Probleme la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat din nou și este înlocuit de Mamadou Thiam.

Min. 13: Gol anulat FCSB! Campioana putea trece din nou la conducerea partidei, după reușita debutantului Ofri Arad. Acesta a apărut excelent la bara a doua și a trimis balonul în plasă, dar era în poziție de ofsaid.

Min. 12: Darius Olaru execută o lovitură liberă direct pe poartă, dar balonul este respins de sub bară de Gavrilaș.

Min. 7: GOL! Metaloglobus egalează imediat prin Huiban. Atacantul nou promovatei îl învinge pe Popa.

Min. 6: GOL! FCSB deschide scorul prin Daniel Bîrligea, care preia frumos în careu și îl execută pe Gavrilaș.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

FCSB : Popa – Pantea, Duarte, Lixandru, J. Paulo – Tănase, Ofri Arad – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve : Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor : Elias Charambous

Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, Al. Irimia – Ghimfuș, Huiban. Rezerve: Nedelcovici, Soare, Neacșu, Pasagic, G. Dumitru, Al. Gheorghe, Visic, Abbey, Lis, D. Popa, Purece, Toutou. Antrenor: Mihai Teja

În tur, Metaloglobus a produs surpriza. Pe 18 octombrie, la Clinceni, nou-promovata s-a impus cu 2-1.

Ținând cont de victoria celor de la FC Argeș, FCSB nu mai este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat din retur.

Campioana are nevoie ca una dintre FC Argeș, U Cluj sau CFR Cluj să se încurce pentru a evita dezastrul, în acest sezon, astfel că nu depinde doar de ea în lupta pentru Top 6.

Dacă FCSB va obține trei victorii în ultimele trei meciuri, mai are nevoie ca cel puțin unul dintre următoarele trei scenarii să se adeverească:

FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;

CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular

U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Echipele probabile în FCSB – Metaloglobus