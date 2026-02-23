FCSB - Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
FCSB – Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off

Alex Masgras Publicat: 23 februarie 2026, 21:54

FCSB - Metaloglobus / Sportpictures

FCSB a obținut o victorie clară pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana României a surclasat-o pe Metaloglobus, dar tremură în continuare pentru prezența în play-off.

După o primă repriză destul de dificilă, gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a desprins, iar cartonașul roșu încasat de Cestor a facilitat și mai mult victoria roș-albaștrilor.

Final de meci! 

Min. 79: GOL! FCSB marchează golul al patrulea prin Juri Cisotti, o fază similară ca la cea la care a înscris și David Miculescu.

Min. 56: Ocazie de gol pentru campioana României! Darius Olaru șutează din interiorul careului, dar mingea este scoasă de Gavrilaș.

Min. 54: Cartonaș roșu Metaloglobus! Cestor este eliminat după un fault.

Min. 51: GOL! FCSB se desprinde în cele din urmă pe tabelă, după golul izbutit de David Miculescu, care a driblat portarul și a punctat în poarta goală.

Min. 49: Uluitor! David Miculescu apare din nou la finalizare, dar lovește mingea lamentabil.

Min. 48: Ocazie mare de gol pentru FCSB! David Miculescu reia cu capul peste poartă.

Min. 47: Bară Metaloglobus! În urme unei lovituri de colț, oaspeții lovesc stâlpul porții apărate de Popa. Lovitura de cap i-a aparținut lui Bădescu.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză pe Arena Națională! 

Min. 45+3: Contraatac al celor de la FCSB, care este finalizat cu o lovitură de cap de Mamadou Thiam.

Min. 26: GOL! Darius Olaru deviază șutul lui Alexandru Pantea în plasă.

Min. 24: Probleme la FCSB! Florin Tănase s-a accidentat din nou și este înlocuit de Mamadou Thiam.

Min. 13: Gol anulat FCSB! Campioana putea trece din nou la conducerea partidei, după reușita debutantului Ofri Arad. Acesta a apărut excelent la bara a doua și a trimis balonul în plasă, dar era în poziție de ofsaid.

Min. 12: Darius Olaru execută o lovitură liberă direct pe poartă, dar balonul este respins de sub bară de Gavrilaș.

Min. 7: GOL! Metaloglobus egalează imediat prin Huiban. Atacantul nou promovatei îl învinge pe Popa.

Min. 6: GOL! FCSB deschide scorul prin Daniel Bîrligea, care preia frumos în careu și îl execută pe Gavrilaș.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

  • FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Lixandru, J. Paulo – Tănase, Ofri Arad – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Elias Charambous
  • Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, Al. Irimia – Ghimfuș, Huiban. Rezerve: Nedelcovici, Soare, Neacșu, Pasagic, G. Dumitru, Al. Gheorghe, Visic, Abbey, Lis, D. Popa, Purece, Toutou. Antrenor: Mihai Teja

În tur, Metaloglobus a produs surpriza. Pe 18 octombrie, la Clinceni, nou-promovata s-a impus cu 2-1.

Ținând cont de victoria celor de la FC Argeș, FCSB nu mai este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat din retur.

Campioana are nevoie ca una dintre FC Argeș, U Cluj sau CFR Cluj să se încurce pentru a evita dezastrul, în acest sezon, astfel că nu depinde doar de ea în lupta pentru Top 6.

Dacă FCSB va obține trei victorii în ultimele trei meciuri, mai are nevoie ca cel puțin unul dintre următoarele trei scenarii să se adeverească:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Echipele probabile în FCSB – Metaloglobus

  • FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Graovac, Radunovic – Ofri Arad, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
    Antrenor: Elias Charambous
  • Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Al. Irimia, D. Irimia – Huiban
    Antrenor: Mihai Teja
