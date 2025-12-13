Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil” - Antena Sport

Darius Olaru (27 de ani) vrea să plece de la FCSB. Giovanni Becali a dezvăluit că mijlocașul campioanei și-ar dori să prindă un transfer în străinătate în pauza de iarnă care se apropie.

Impresarul s-a declarat convins că în cazul în care ar primi o ofertă convenabilă pentru Darius Olaru, Gigi Becali ar accepta-o și l-ar lăsa pe jucător să plece.

Giovanni Becali a dezvăluit că Darius Olaru l-a întrebat pe nepotul său despre o eventuală plecare de la FCSB în iarnă. Impresarul a mai declarat că în cazul în care nu s-ar fi accidentat grav la începutul anului trecut, ar fi avut șanse mari să nu mai fie acum la echipa roș-albastră.

„Văd că Olaru nu a jucat cu Feyenoord și FCSB a câștigat. Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil.

L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă. Pe Cisotti acum poate nu l-ar da, dar face 33 de ani. Ce a dat pe el? Îl duci tu de mână pentru trei milioane. Depinde de jucător.