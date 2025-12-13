Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil” - Antena Sport

Darius Olaru (27 de ani) vrea să plece de la FCSB. Giovanni Becali a dezvăluit că mijlocașul campioanei și-ar dori să prindă un transfer în străinătate în pauza de iarnă care se apropie.
Impresarul s-a declarat convins că în cazul în care ar primi o ofertă convenabilă pentru Darius Olaru, Gigi Becali ar accepta-o și l-ar lăsa pe jucător să plece.
Darius Olaru vrea să plece de la FCSB
Giovanni Becali a dezvăluit că Darius Olaru l-a întrebat pe nepotul său despre o eventuală plecare de la FCSB în iarnă. Impresarul a mai declarat că în cazul în care nu s-ar fi accidentat grav la începutul anului trecut, ar fi avut șanse mari să nu mai fie acum la echipa roș-albastră.
„Văd că Olaru nu a jucat cu Feyenoord și FCSB a câștigat. Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil.
L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă. Pe Cisotti acum poate nu l-ar da, dar face 33 de ani. Ce a dat pe el? Îl duci tu de mână pentru trei milioane. Depinde de jucător.
Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?». Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase…
Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun?”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
