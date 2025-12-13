Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a lăudat noua „perlă” de la FCSB, pe Mihai Toma. Tânărul mijlocaș a avut o evoluție solidă în victoria cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League, el marcând un gol în minutul 54.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Toma a fost trimis în teren la pauză, atunci când i-a luat locul lui Octavian Popescu.

Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că se bucură pentru reușita tânărului de 18 de ani de la FCSB. Fostul internațional a subliniat faptul că mijlocașul este extrem de activ și în duelurile din Liga 1, el fiind o soluție pentru campioană pentru regula U21.

Totodată, Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Mihai Toma nu mai este reținut în fazele din apropierea careului.

„Mă bucur cel mai mult pentru Toma pentru că acest copil depune un efort extraordinar. Este extrem de activ și în meciurile de campionat.