Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a lăudat noua „perlă” de la FCSB, pe Mihai Toma. Tânărul mijlocaș a avut o evoluție solidă în victoria cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League, el marcând un gol în minutul 54.
Mihai Toma a fost trimis în teren la pauză, atunci când i-a luat locul lui Octavian Popescu.
Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB
Ilie Dumitrescu a dezvăluit că se bucură pentru reușita tânărului de 18 de ani de la FCSB. Fostul internațional a subliniat faptul că mijlocașul este extrem de activ și în duelurile din Liga 1, el fiind o soluție pentru campioană pentru regula U21.
Totodată, Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Mihai Toma nu mai este reținut în fazele din apropierea careului.
„Mă bucur cel mai mult pentru Toma pentru că acest copil depune un efort extraordinar. Este extrem de activ și în meciurile de campionat.
Era destul de reținut în ultimii 20 de metri, dar a intrat foarte bine în meci, cu personalitate. A apărut foarte bine la bara a doua, a atacat foarte bine și a marcat”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Mihai Toma a reprezentat principala soluție de U21 de la FCSB, în acest sezon. Tânărul mijlocaș, cotat la 400.000 de euro, a bifat 15 partide pentru campioană, în toate competiiile, golul din meciul cu Feyenoord fiind singurul marcat.
