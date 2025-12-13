Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea - Antena Sport

Închide meniul
Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea

Liga 1

Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 9:05

Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Universitatea Craiova se pregătește de curățenia de iarnă. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, e gata să renunțe la doi jucători din cadrul lotului său în pauza care se apropie. 

Concret, Luis Paradela și Florin Ștefan nu mai fac parte din planurile lui Filipe Coelho pentru a doua parte a sezonului, astfel că sunt șanse ca cei doi să plece de la echipă din iarnă. 

Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă 

Luis Paradele se află în discuții de mai mult timp cu oficialii Universității Craiova pentru o reziliere a contractului. Sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple în pauza de iarnă, notează fanatik.ro. 

În ceea ce-l privește pe Florin Ștefan, acesta nu mai este pe placul antrenorului. Filipe Coelho e gata să renunțe la fundașul de 29 de ani, pe care l-a lăsat pe banca de rezerve și în ultimul meci disputat, cu Sparta Praga, în Conference League (1-2). 

Florin Ștefan era un jucător care prindea constant echipa în mandatul lui Mirel Rădoi, antrenorul utilizându-l pe fundaș în locul lui Nicușor Bancu. De la venirea lui Filipe Coelho, Ștefan a bifat un singur meci la Universitatea Craiova, fiind titular în victoria din Cupa României cu Petrolul. 

Luis Paradela, de cealaltă parte, a suferit o accidentare gravă anul trecut, în meciul cu Gloria Buzău. Mijlocașul a bifat doar trei meciuri în acest sezon, în toate competițiile. 

