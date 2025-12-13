Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor” - Antena Sport

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei. Campioana a acumulat șase puncte, dată fiind victoria și cu Go Ahead Eagles, din prima etapă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Șumi” este de părere că FCSB va avea nevoie de minim patru puncte din ultimele două etape pentru a se califica în play-off-ul Europa League. Antrenorul a declarat că doar trei puncte nu le-ar fi de ajuns roș-albaștrilor.

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”

De asemenea, Marius Șumudică a subliniat că și patru puncte ar putea fi puține pentru FCSB, din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pentru a prinde „primăvara europeană”. El a transmis că roș-albaștrii ar fi trebuit să se trezească mai devreme, iar o eventuală calificare ar fi echivalentul unui nou titlu cucerit.

„E adevărat ca au ceva în ADN, dar trebuia să se trezească mai devreme. Nu va fi ușor să câștigi la Zagreb și nici să bați Fenerbahce acasă. Eu cred că trei puncte nu sunt de ajuns. Nouă puncte nu te califică. Anul trecut au fost echipe cu 10 puncte care nu s-au calificat. Eu cred că le-ar trebui cel puțin patru puncte, dar nu va fi ușor.

Dacă s-ar califica, va fi ca și cum ar lua titlul. Cum vine de jos, să zici că nu mai ai nicio șansă, să ai atâția jucători accidentați, să câștigi meciul ăsta… ar însemna că ar avea șanse mari și la titlu dacă ar face lucrul ăsta”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.