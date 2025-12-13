Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor”

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor”

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 8:42

Comentarii
Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în primăvara europeană”. Toate calculele făcute: Nu va fi ușor”

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei. Campioana a acumulat șase puncte, dată fiind victoria și cu Go Ahead Eagles, din prima etapă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Șumi” este de părere că FCSB va avea nevoie de minim patru puncte din ultimele două etape pentru a se califica în play-off-ul Europa League. Antrenorul a declarat că doar trei puncte nu le-ar fi de ajuns roș-albaștrilor. 

Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană” 

De asemenea, Marius Șumudică a subliniat că și patru puncte ar putea fi puține pentru FCSB, din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pentru a prinde „primăvara europeană”. El a transmis că roș-albaștrii ar fi trebuit să se trezească mai devreme, iar o eventuală calificare ar fi echivalentul unui nou titlu cucerit. 

„E adevărat ca au ceva în ADN, dar trebuia să se trezească mai devreme. Nu va fi ușor să câștigi la Zagreb și nici să bați Fenerbahce acasă. Eu cred că trei puncte nu sunt de ajuns. Nouă puncte nu te califică. Anul trecut au fost echipe cu 10 puncte care nu s-au calificat. Eu cred că le-ar trebui cel puțin patru puncte, dar nu va fi ușor. 

Dacă s-ar califica, va fi ca și cum ar lua titlul. Cum vine de jos, să zici că nu mai ai nicio șansă, să ai atâția jucători accidentați, să câștigi meciul ăsta… ar însemna că ar avea șanse mari și la titlu dacă ar face lucrul ăsta”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

Reclamă
Reclamă

FCSB le va înfrunta pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie, deplasare) și pe Fenerbahce (29 ianuarie, acasă) în ultimele două etape rămase de disputat în grupa de Europa League. Campioana ocupă locul 27 de în grupă, fiind la un punct de echipele clasate pe ultimele locuri direct calificabile în play-off, anume Celtic și Ludogorets. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Observator
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
Fanatik.ro
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
9:41
„Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit
9:31
Mihai Stoica a spus care e jucătorul “de Serie A” de la FCSB: “Este cel mai modest fotbalist”
9:23
VIDEOFanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale
9:05
Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea
8:28
Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el”
8:14
Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”