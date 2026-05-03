Home | Fotbal | Liga 1 | Rivalul din Liga 1 al lui Gigi Becali a făcut anunţul despre Elias Charalambous

Rivalul din Liga 1 al lui Gigi Becali a făcut anunţul despre Elias Charalambous

Dan Roșu Publicat: 3 mai 2026, 11:19

Comentarii
Rivalul din Liga 1 al lui Gigi Becali a făcut anunţul despre Elias Charalambous

Gigi Becali - Profimedia Images

Valeriu Iftime susţine că Elias Charalambous nu va reveni la FCSB, după despărţirea de la finalul sezonului regulat. Asta chiar dacă Gigi Becali vrea să îi propună un contract pe maximum două meciuri, cele din barajul pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“(n.r. dacă l-ar readuce pe Charalambous la FCSB) Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Valeriu Iftime: “Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni”

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a spus Iftime, pentru digisport.ro.

Gigi Becali, contract pe 2 meciuri pentru Elias Charalambous

Gigi Becali îl vrea neapărat la FCSB pe cel cu care a avut parte de succes atât în Liga 1, cât şi în Europa League. 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri e bilanţul cipriotului în cei 3 ani petrecuţi la gruparea roş-albastră.

Reclamă
Reclamă

”Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci (n.r. din play-out), cu Hermannstadt, îl sun: `Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?`. Facem un contract pe două meciuri.

Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, a avut 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a declarat recent Gigi Becali, pentru sursa citată anterior.

Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptateCât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Observator
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”
Fanatik.ro
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”
11:18

FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB
11:02

Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului
10:07

„Lumina de la capătul tunelului”. Reacția lui Max Verstappen, după primul rezultat important al sezonului
9:43

Philadelphia a eliminat-o pe Boston, din play-off-ul NBA. Joel Embiid, prestație de vis în meciul 7
9:35

VIDEOInter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază
9:13

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare. Dorinel Munteanu a dat toate detaliile: „Să vedem dacă ne mai ajută”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 2 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 3 FotoÎn plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! 4 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură” 5 S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Miami. Max Verstappen, pe locul secund
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează