Rivalul din Liga 1 al lui Gigi Becali a făcut anunţul despre Elias Charalambous

Valeriu Iftime susţine că Elias Charalambous nu va reveni la FCSB, după despărţirea de la finalul sezonului regulat. Asta chiar dacă Gigi Becali vrea să îi propună un contract pe maximum două meciuri, cele din barajul pentru Conference League.

“(n.r. dacă l-ar readuce pe Charalambous la FCSB) Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a spus Iftime, pentru digisport.ro.

Gigi Becali, contract pe 2 meciuri pentru Elias Charalambous

Gigi Becali îl vrea neapărat la FCSB pe cel cu care a avut parte de succes atât în Liga 1, cât şi în Europa League. 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri e bilanţul cipriotului în cei 3 ani petrecuţi la gruparea roş-albastră.