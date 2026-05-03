Rivalul din Liga 1 al lui Gigi Becali a făcut anunţul despre Elias Charalambous

Valeriu Iftime susţine că Elias Charalambous nu va reveni la FCSB, după despărţirea de la finalul sezonului regulat. Asta chiar dacă Gigi Becali vrea să îi propună un contract pe maximum două meciuri, cele din barajul pentru Conference League.
“(n.r. dacă l-ar readuce pe Charalambous la FCSB) Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.
Valeriu Iftime: “Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni”
Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.
În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a spus Iftime, pentru digisport.ro.
Gigi Becali, contract pe 2 meciuri pentru Elias Charalambous
Gigi Becali îl vrea neapărat la FCSB pe cel cu care a avut parte de succes atât în Liga 1, cât şi în Europa League. 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri e bilanţul cipriotului în cei 3 ani petrecuţi la gruparea roş-albastră.
”Charalambous a spus că vrea din vară. L-am lăsat în pace, n-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci (n.r. din play-out), cu Hermannstadt, îl sun: `Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți să vii să mă ajuți?`. Facem un contract pe două meciuri.
Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, a avut 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?
Acum aștept să-i zic eu. Dacă nu vrea Charalambous, poate îl luăm pe ăla pe care l-a găsit MM. E italian, nu?”, a declarat recent Gigi Becali, pentru sursa citată anterior.
