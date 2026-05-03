Andrei Nicolescu, anunț despre doi titulari de la Dinamo care ajung la final de contract. De ce depinde prelungirea

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 8:46

Jucătorii de la Dinamo, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a făcut un anunț cu privire la situația celor doi titulari de la Dinamo, care ajung la final de contract. Președintele clubului a oferit declarații despre Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani).

Ambii jucători ar putea pleca de la Dinamo în vară, atunci când vor rămâne liberi de contract. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prelungirea înțelegerilor celor doi depinde și de rezultatele pe care echipa le va înregistra pe acest final de sezon.

Andrei Nicolescu a transmis că o eventuală calificare în cupele europene i-ar face pe Kennedy Boateng și pe Eddy Gnahore să să gândească serios privind rămânerea la Dinamo și în următoarele sezoane. Președintele „câinilor” a transmis că urmează să se poarte negocieri cu ambii titulari ai lui Zeljko Kopic, după ce play-off-ului se va sfârși.

„Boateng își termină contractul în 30 iunie. Mai departe a rămas să discutăm. Eu îl cred că nu a semnat nimic, nici măcar precontract. E un tip de supermare caracter!

Pentru el e important și dacă jucăm cupe europene. De-aia am amânat decizia.

La Gnahore la fel, vom avea o discuție când ne apropiem de final și știm ce vom face anul viitor. A rămas că discutăm în momentul în care știm ce opțiuni avem pentru echipă. E important ce-și dorește și el”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Kennedy Boateng și Eddy Gnahore sunt doi jucători de bază la Dinamo. Fundașul central a semnat cu „câinii” în vara lui 2024, bifând deja peste 70 de meciuri sub comanda lui Zeljko Kopic. De cealaltă parte, mijlocașul francez a venit la Dinamo în iarna aceluiași an, având aproape 100 de partide în tricoul „câinilor”.

