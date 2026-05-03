Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare. Dorinel Munteanu a dat toate detaliile: „Să vedem dacă ne mai ajută”

Dorinel Munteanu a oferit declarații despre situația lui Dennis Politic (26 de ani). Împrumutat de FCSB la Hermannstad, mijlocașul s-a accidentat în urmă cu o lună și jumătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De atunci, Politic nu a mai bifat niciun meci la Hermannstadt. Înaintea partidei cu Unirea Slobozia din etapa a șaptea a play-out-ului, Dorinel Munteanu a transmis ultimele detalii despre starea acestuia.

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare la Hermannstadt

Dorinel Munteanu a dezvăluit că sunt șanse ca Dennis Politic să se recupereze în vederea meciului de luni, cu Unirea Slobozia. Antrenorul a transmis că totul depinde doar de jucător, dacă poate fi sau nu apt pentru duelul din următoarea rundă de play-out.

„Sunt șanse ca Politic să fie recuperat, mi-am dorit foarte mult să aibă continuitate, dar accidentarea lui s-a tergiversat, stă de o lună și jumătate. El poate fi apt medical, dar să vedem dacă ne mai ajută sau nu, asta depinde doar de el.

La Clinceni mizez doar pe jucătorii care sunt apți fizic, în ultima săptămână am avut doar 12 jucători la antrenament. Trecem prin momente foarte grele din punct de vedere al lotului, am nevoie de a transmite jucătorilor că acest meci se câștigă doar cu sufletul, cu inima, cei care țin la acest club vor face tot posibilul pentru victorie”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferința de presă premergătoare partidei.