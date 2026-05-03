Home | Fotbal | Liga 1 | „Fotbalist adevărat”. Florin Prunea a avut un remarcat, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș

„Fotbalist adevărat”. Florin Prunea a avut un remarcat, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 8:32

Comentarii
Fotbalist adevărat”. Florin Prunea a avut un remarcat, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș

Jucătorii de la U Cluj, la startul unui meci/ Sport Pictures

Florin Prunea a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o la limită pe FC Argeș, scor 1-0, în etapa a șaptea a play-off-ului. Clujenii au egalat liderul Universitatea Craiova, după ce Dan Nistor a marcat din penalty, în minutul 90+2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea l-a remarcat pe Edvinas Gertmonas, portarul celor de la U Cluj, după meciul cu piteștenii. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa lituanianului.

Florin Prunea a avut un remarcat, după U Cluj – FC Argeș 1-0

Florin Prunea este de părere că Edvinas Gertmonas este cel mai bun portar al acestui sezon de Liga 1. Titular incontestabil la U Cluj, lituanianului a avut evoluții excelente în mai multe dueluri ale echipei lui Cristiano Bergodi.

„Gertmonas, din punctul meu de vedere, este portarul numărul unu al acestui campionat. Căbuz e un portar care a venit și cu bune, și cu rele. În mare parte, în meciurile până în play-off, le-a dus bine, că a fost schimbul ăsta de portari, Lazar și cu el. Dar ambele sunt pe câștig, a fost o mutare bună.

Dar Gertmonas e portar de echipă națională, titular de echipă națională. Se vede. Are niște reflexe extraordinare”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeș 1-0.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Florin Prunea l-a lăudat și pe Alexandru Chipciu. Căpitanul lui U Cluj a fost cel care a scos penalty-ul în minutul 90, după ce a fost faultat în careu de Florin Borța.

Clar (n.r. penalty-ul celor de la U Cluj)! Chipciu, știi ce e? Fotbalist adevărat! Așa se joacă faza asta. Mă uitam la el, la Coubiș… Așa face un fotbalist! Chipciu scoate ce trebuie. Borța putea să meargă în paralel cu el, dar e și meritul lui Chipciu, care taie diagonala. De aceea Chicpiu e Chipciu și Borța e Borța”, a mai spus Florin Prunea.

Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptateCât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Observator
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
10:07

„Lumina de la capătul tunelului”. Reacția lui Max Verstappen, după primul rezultat important al sezonului
9:43

Philadelphia a eliminat-o pe Boston, din play-off-ul NBA. Joel Embiid, prestație de vis în meciul 7
9:35

VIDEOInter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază
9:13

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare. Dorinel Munteanu a dat toate detaliile: „Să vedem dacă ne mai ajută”
9:12

VIDEOEstonia – România 3-1. Tricolorii ratează matematic promovarea în Divizia I/A
8:46

Andrei Nicolescu, anunț despre doi titulari de la Dinamo care ajung la final de contract. De ce depinde prelungirea
Vezi toate știrile
1 Eroare flagrantă de arbitraj în “U” Cluj – FC Argeș. Penalty-ul lui Dan Nistor trebuia să fie repetat 2 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 3 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 4 FotoÎn plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! 5 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură” 6 S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează