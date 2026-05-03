„Fotbalist adevărat”. Florin Prunea a avut un remarcat, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș

Florin Prunea a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o la limită pe FC Argeș, scor 1-0, în etapa a șaptea a play-off-ului. Clujenii au egalat liderul Universitatea Craiova, după ce Dan Nistor a marcat din penalty, în minutul 90+2.
Florin Prunea l-a remarcat pe Edvinas Gertmonas, portarul celor de la U Cluj, după meciul cu piteștenii. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa lituanianului.
Florin Prunea a avut un remarcat, după U Cluj – FC Argeș 1-0
Florin Prunea este de părere că Edvinas Gertmonas este cel mai bun portar al acestui sezon de Liga 1. Titular incontestabil la U Cluj, lituanianului a avut evoluții excelente în mai multe dueluri ale echipei lui Cristiano Bergodi.
„Gertmonas, din punctul meu de vedere, este portarul numărul unu al acestui campionat. Căbuz e un portar care a venit și cu bune, și cu rele. În mare parte, în meciurile până în play-off, le-a dus bine, că a fost schimbul ăsta de portari, Lazar și cu el. Dar ambele sunt pe câștig, a fost o mutare bună.
Dar Gertmonas e portar de echipă națională, titular de echipă națională. Se vede. Are niște reflexe extraordinare”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeș 1-0.
De asemenea, Florin Prunea l-a lăudat și pe Alexandru Chipciu. Căpitanul lui U Cluj a fost cel care a scos penalty-ul în minutul 90, după ce a fost faultat în careu de Florin Borța.
„Clar (n.r. penalty-ul celor de la U Cluj)! Chipciu, știi ce e? Fotbalist adevărat! Așa se joacă faza asta. Mă uitam la el, la Coubiș… Așa face un fotbalist! Chipciu scoate ce trebuie. Borța putea să meargă în paralel cu el, dar e și meritul lui Chipciu, care taie diagonala. De aceea Chicpiu e Chipciu și Borța e Borța”, a mai spus Florin Prunea.
