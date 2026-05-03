„Fotbalist adevărat”. Florin Prunea a avut un remarcat, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș

Jucătorii de la U Cluj, la startul unui meci/ Sport Pictures

Florin Prunea a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o la limită pe FC Argeș, scor 1-0, în etapa a șaptea a play-off-ului. Clujenii au egalat liderul Universitatea Craiova, după ce Dan Nistor a marcat din penalty, în minutul 90+2.

Florin Prunea l-a remarcat pe Edvinas Gertmonas, portarul celor de la U Cluj, după meciul cu piteștenii. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa lituanianului.

Florin Prunea este de părere că Edvinas Gertmonas este cel mai bun portar al acestui sezon de Liga 1. Titular incontestabil la U Cluj, lituanianului a avut evoluții excelente în mai multe dueluri ale echipei lui Cristiano Bergodi.

„Gertmonas, din punctul meu de vedere, este portarul numărul unu al acestui campionat. Căbuz e un portar care a venit și cu bune, și cu rele. În mare parte, în meciurile până în play-off, le-a dus bine, că a fost schimbul ăsta de portari, Lazar și cu el. Dar ambele sunt pe câștig, a fost o mutare bună.

Dar Gertmonas e portar de echipă națională, titular de echipă națională. Se vede. Are niște reflexe extraordinare”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeș 1-0.