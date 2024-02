"De ce spui asta?" Întrebarea la care Elias Charalambous a răbufnit. Ce a spus despre Florinel Coman, Darius Olaru şi Nana Antwi - Antena Sport

Reclamă

Am avut planul nostru, ştiam că trebuie să stăm ca o echipă compactă şi că vom mai avea ocazii. Până în ultima secundă a fost un meci deschis. Avem 10 puncte avans şi continuăm lupta!

Avem jucători care se potrivesc pe poziţii diferite, de aceea putem să apelăm la astfel de soluţii. Jucătorii merită felicitaţi pentru efort şi pentru cele 3 puncte. Le mulţumesc şi suporterilor.

Reclamă

(Reporter: Un sfat pentru Olaru?) Sunt momente pe parcursul jocului. Uneori poţi lua decizii greşite, dar sunt momente. Aşa este fotbalul. Nu am mai multe de spus.

(Reporter: Ce s-a întâmplat cu Coman în momentul incidentelor cu Celea?) De ce spui asta? Asemenea dispute le vezi în toate meciurile. Nu trebuie să… aşa e în fotbal, sunt emoţii, trăiri. E ceva forte normal. Să nu insistăm prea mult pe aceste lucruri.

Cel mai supărat e jucătorul care ia cartonaşul roşu, el suferă cel mai mult. Sunt sigur că Nana se simte forte rău şi e de datoria nostră să îl ajutăm. Cu siguranţă şi el ne va ajuta pe viitor.

Reclamă 4 / 0/3

E bine că am câştigat meciul de azi. Pentru mine această diferenţă de puncte nu înseamnă nimic. Până la play-off mai sunt 3 meciuri, trebuie să luăm pas cu pas. Vom găsi soluţii pentru înlocuirea jucătorilor suspendaţi. Suntem aici să găsim soluţii. Chiricheş este într-un moment bun, dar este pe drumul cel bun„, a declarat Elias Charalambous la digisport.ro. FCSB s-a distanţat la 10 puncte de principalele rivale. În sezonul regulat mai are de jucat cu FC Voluntari, Petrolul şi Rapid. În minutul 79, „Mbappe” a fost faultat de Mouaddib. Francezul l-a călcat pe starul roş-albaştrilor, în încercarea de a opri un atac. În cădere, Coman s-a lovit cu capul de fundaşul central al moldovenilor, Celea. Celea a încercat să îl evite pe Florinel Coman, dar „perla” lui Gigi Becali a cedat nervos. L-a luat de cap pe jucătorul ultimei clasate din Liga 1. S-a răfuit cu el pe teren, chiar sub privirile arbitrului! Extrem de furios, „Mbappe” a fost oprit cu greu de coechipieri. Cătălin Buşi i-a acordat cartonaş galben atât lui Coman, cât şi celor doi jucători ai moldovenilor: Mouaddib şi Celea. Cum arată clasamentul actualizat al Ligii 1 1. FCSB – 58 puncte

2. CFR Cluj – 48 puncte

3. Rapid – 48 puncte

4. Farul – 41 puncte

5. Universitatea Craiova – 39 puncte

6. Hermannstadt – 37 puncte

7. UTA – 37 puncte

8. Petrolul – 35 puncte

9. U Cluj – 34 puncte

10. Sepsi – 33 puncte

11. Oţelul – 32 puncte

12. FCU Craiova – 30 puncte

13. Poli Iaşi – 30 puncte

14. FC Voluntari – 27 puncte

15. Dinamo – 22 puncte

16. FC Botoşani – 20 puncte Reclamă

Florinel Coman, dialog incredibil cu arbitrul Cătălin Buși

Florinel Coman a avut un dialog incredibil cu arbitrul Cătălin Buși, care a fost la centru în meciul FCSB – FC Botoşani, scor 3-1.

„Ne gândeam că ne aşteaptă un meci greu, era clar că vor veni cu dăruire în plus, cu altă viteză de joc. Am început foarte bine meciul, am marcat în minutul 6. Am crezut că totul va fi cum doream, dar din păcate nu a fost aşa. Nana este la debut, aşa că ne pare rău pentru el, l-am încurajat la pauză, a început să plângă.

Dacă Botoşani joacă aşa, cum a făcut cu noi, câştigă lejer play-out-ul. Îmi ajut mult echipa, nu sunt egoist. Sunt cifrele mele, sunt fericit, pentru asta joc. Meciurile cu încărcătura asta îmi aduc fericirea. Presiunea ne lipseşte pentru a câştiga meciurile.

Nu intrăm relaxaţi, dar ne bucură că suntem la 10 puncte de Rapid. Ne-a bucurat eşecul Rapidului, şi ei fac la fel. Ne-am bucurat doar de rezultat. Cel mai important e că am reuşit să ieşim foarte bine.

Faultul acela, m-a aruncat cu capul în genunchi. Mi s-a părut prea dur. Asta este, sunt nervi la fotbal… dacă nu eşti nervos, mai bine stai acasă. Am avut ieşiri, dar în seara asta nu am înjurat pe nimeni. Arbitrul cred că a greşit toate fazele. Mai mult, mi-a spus: ‘Dă-i drumul’. Voi m-aţi văzut doar pe mine înjurând, dar el mi-a spus ‘dă-i drumul‘”, a declarat Florinel Coman.

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...