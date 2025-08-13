Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: "Sunt pregătit" - Antena Sport

Închide meniul
Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: "Sunt pregătit"

Publicat: 13 august 2025, 13:11

Max Verstappen, Stefano Domenicali şi George Russell / Profimedia

Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în “Marele Circ”. De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3.

Totul a pornit de la cursele de sprint, un alt lucru introdus în Formula 1 care a împărţit fanii şi oamenii din lumea motorsportului în două tabere. În ceea ce îl priveşte pe Domenicali, el se gândeşte la mai multe curse de sprint, dar şi la inversarea grilei, aşa cum se întâmplă în Formula 2 şi Formula 3.

Stefano Domenicali, despre inversarea grilei în Formula 1: “Cred că ne apropiem de maturitatea necesară”

“Cred că există posibilități de a extinde două lucruri, pe care trebuie să le discutăm atât cu piloții, cât și cu echipele și, desigur, cu FIA.

Acestea sunt: putem aplica acest program Sprint la mai multe curse? Și este aceasta formula corectă pentru a avea posibilitatea de a introduce o grilă inversată, așa cum facem în F2 și F3?

Acestea sunt cele două puncte de discuție. Cred că ne apropiem de maturitatea necesară pentru a ne asigura că acest subiect va fi abordat serios împreună cu echipele.

Entuziasmul pentru a progresa în această direcție crește cu siguranță și, prin urmare, sunt pregătit să prezint și să discut nu doar despre mai multe curse Sprint… ci și, dacă există, despre formate noi, idei noi”, a declarat Domenicali, potrivit The Race.

Formula 1 revine în week-end-ul 29-31 august, cu Marele Premiu al Olandei. Cursa de la Zandvoort va avea loc duminică, 31 august, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Hamilton, la pământ după ce a încheiat în P12 calificările din Ungaria

Lewis nu a reușit încă să fie în “simbioză” cu monopostul său, astfel că rezultatele pe care le-a obținut de când a semnat cu Ferrari nu sunt deloc convingătoare. Britanicul nu a încheiat nicio cursă pe podium, iar singura performanță notabilă a sa este victoria din cursa de sprint din China.

În calificări, Hamilton a fost mai mereu devansat de colegul său, Charles Leclerc, care îl conduce cu 10-4 la acest capitol după 14 curse din sezon. Același lucru s-a întâmplat și la Hungaroring, unde pilotul de 40 de ani a încheiat calificările pe 12, în timp ce monegascul a obținut pole-position-ul.

Rezultatul slab de sâmbătă l-a făcut pe britanic să ofere o declarație extrem de tristă pentru fanii săi. Hamilton s-a autointitulat inutil și a spus din frustrare că Ferrari ar trebui să caute un alt pilot și să renunțe la el. Evident, echipa din Maranello nu ia în considerare acest scenariu, ținând cont de cât de mult l-au dorit pe britanic.

“E vina mea de fiecare dată. Sunt inutil, absolut inutil. Echipa nu are nicio problemă, a doua mașină e în pole-position. Probabil că (n.r. Ferrari) trebuie să schimbe pilotul“, a declarat septuplul campion mondial după calificări.

