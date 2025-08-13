Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: "Sunt pregătit" - Antena Sport

Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în “Marele Circ”. De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3.

Totul a pornit de la cursele de sprint, un alt lucru introdus în Formula 1 care a împărţit fanii şi oamenii din lumea motorsportului în două tabere. În ceea ce îl priveşte pe Domenicali, el se gândeşte la mai multe curse de sprint, dar şi la inversarea grilei, aşa cum se întâmplă în Formula 2 şi Formula 3.

Stefano Domenicali, despre inversarea grilei în Formula 1: “Cred că ne apropiem de maturitatea necesară”

“Cred că există posibilități de a extinde două lucruri, pe care trebuie să le discutăm atât cu piloții, cât și cu echipele și, desigur, cu FIA.

Acestea sunt: putem aplica acest program Sprint la mai multe curse? Și este aceasta formula corectă pentru a avea posibilitatea de a introduce o grilă inversată, așa cum facem în F2 și F3?

Acestea sunt cele două puncte de discuție. Cred că ne apropiem de maturitatea necesară pentru a ne asigura că acest subiect va fi abordat serios împreună cu echipele.