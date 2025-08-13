O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record - Antena Sport

Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare pentru sezonul viitor.

Genoa a vândut peste 28.000 de abonamente pentru noul sezon

Potrivit celor de la pianetagenoa1893.net, care citează Corriere dello Sport, toate cele 28.101 de abonamente scoase la vânzare au fost epuizate de fanii echipei de pe Luigi Ferraris.

Performanţa este notabilă, în condiţiile în care este pentru prima oară când clubul reuşeşte să vândă atât de multe abonamete. Până acum, doar alte şase cluburi au mai reuşit să vândă toate abonamentele: Atalanta (15.300 abonamente), Como (6800), Milan (32.000), Napoli (24.000), and Roma (40.000) şi Cremonese (7353).

Echipa patronată de Dan Şucu îşi începe noul sezon cu trei meciuri pe teren propriu. Mai întâi, Genoa începe aventura în Coppa Italia, contra celor de la Vicenza, după care urmează duelurile de acasă cu Lecce şi Juventus, în primele două etape ale noului sezon din Serie A.