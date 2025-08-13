O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record - Antena Sport

Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum.
Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare pentru sezonul viitor.
Genoa a vândut peste 28.000 de abonamente pentru noul sezon
Potrivit celor de la pianetagenoa1893.net, care citează Corriere dello Sport, toate cele 28.101 de abonamente scoase la vânzare au fost epuizate de fanii echipei de pe Luigi Ferraris.
Performanţa este notabilă, în condiţiile în care este pentru prima oară când clubul reuşeşte să vândă atât de multe abonamete. Până acum, doar alte şase cluburi au mai reuşit să vândă toate abonamentele: Atalanta (15.300 abonamente), Como (6800), Milan (32.000), Napoli (24.000), and Roma (40.000) şi Cremonese (7353).
Echipa patronată de Dan Şucu îşi începe noul sezon cu trei meciuri pe teren propriu. Mai întâi, Genoa începe aventura în Coppa Italia, contra celor de la Vicenza, după care urmează duelurile de acasă cu Lecce şi Juventus, în primele două etape ale noului sezon din Serie A.
Dan Şucu, aproape de a încasa 20 de milioane de euro pe belgianul Koni De Winter
Dan Șucu este pe cale să dea lovitura la Genoa, în această vară. Patronul care o deţine şi pe Rapid e aproape să încaseze 20 de milioane de euro de pe urma unui singur jucător. Este vorba despre vedeta celor de la Genoa, belgianul Koni De Winter. Fundaşul central în vârstă de 23 de ani va ajunge la AC Milan.
Celebrul jurnalist italian, Fabrizio Romano a fost cel care a făcut anunţul. Astfel, transferul lui De Winter la AC Milan e aproape de a se finaliza, iar Genoa va primi 20 de milioane în schimbul fundașului. Mai sunt câteva detalii de pus la punct între cele două cluburi, dar Koni de Winter este așteptat să facă vizita medicală zilele viitoare și să devină noul jucător al formaţiei milaneze.
De serviciile lui Koni De Winter au mai fost interesate Inter Milano, dar și Bournemouth. Până la urmă, acesta va ajunge la AC Milan.