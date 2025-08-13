Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record

O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record

Publicat: 13 august 2025, 13:35

Comentarii
O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record

Dan Şucu, la Genoa / Profimedia

Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare pentru sezonul viitor.

Genoa a vândut peste 28.000 de abonamente pentru noul sezon

Potrivit celor de la pianetagenoa1893.net, care citează Corriere dello Sport, toate cele 28.101 de abonamente scoase la vânzare au fost epuizate de fanii echipei de pe Luigi Ferraris.

Performanţa este notabilă, în condiţiile în care este pentru prima oară când clubul reuşeşte să vândă atât de multe abonamete. Până acum, doar alte şase cluburi au mai reuşit să vândă toate abonamentele: Atalanta (15.300 abonamente), Como (6800), Milan (32.000), Napoli (24.000), and Roma (40.000) şi Cremonese (7353).

Echipa patronată de Dan Şucu îşi începe noul sezon cu trei meciuri pe teren propriu. Mai întâi, Genoa începe aventura în Coppa Italia, contra celor de la Vicenza, după care urmează duelurile de acasă cu Lecce şi Juventus, în primele două etape ale noului sezon din Serie A.

Reclamă
Reclamă

Dan Şucu, aproape de a încasa 20 de milioane de euro pe belgianul Koni De Winter

Dan Șucu este pe cale să dea lovitura la Genoa, în această vară. Patronul care o deţine şi pe Rapid e aproape să încaseze 20 de milioane de euro de pe urma unui singur jucător. Este vorba despre vedeta celor de la Genoa, belgianul Koni De Winter. Fundaşul central în vârstă de 23 de ani va ajunge la AC Milan.

Celebrul jurnalist italian, Fabrizio Romano a fost cel care a făcut anunţul. Astfel, transferul lui De Winter la AC Milan e aproape de a se finaliza, iar Genoa va primi 20 de milioane în schimbul fundașului. Mai sunt câteva detalii de pus la punct între cele două cluburi, dar Koni de Winter este așteptat să facă vizita medicală zilele viitoare și să devină noul jucător al formaţiei milaneze.

De serviciile lui Koni De Winter au mai fost interesate Inter Milano, dar și Bournemouth. Până la urmă, acesta va ajunge la AC Milan.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
16:31
Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas”
15:40
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”
14:50
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova
14:48
FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
14:04
Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!