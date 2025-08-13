Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: "Mă mai enervez" - Antena Sport

Gest incredibil al lui Gigi Becali! S-a aflat ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, cei doi rivali din Liga 1. Timp de câteva zile, latifundiarul din Pipera a fost în război deschis cu cei doi. Asta pentru că a fost acuzat de faptul că FCSB are parte de favoruri din partea celor de la Liga.

Mai mult, Dan Şucu i-a şi cerut demisia lui Gino Iorgulescu în timpul acestui scandal. Acum, Gigi Becali a vorbit, din nou, de schimbarea “regulii Edjouma”.

Gigi Becali, gest incredibil la adresa lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Mihai Rotaru și Dan Șucu au contestat dur modificarea, deși sunt de acord cu ea. Cei doi au spus că aceasta a venit în timpul competiției și, mai mult, după solicitarea unei singure echipe. Între timp, toate echipele au fost invitate de LPF la Adunarea Generală, iar în urma unei discuții situația s-a liniștit. Becali a dorit să îngroape și public securea războiului, așa că i-a rugat pe Rotaru și Șucu să îl ierte pentru declarațiile acide făcute zilele acestea.

“Sănătate și domnului Șucu, și domnului Rotaru, să fie sănătoși. Să fim prieteni. Câteodată mă mai enervez, mai zic și eu câte ceva, dar să mă ierte!

Dacă nu le transmiteți voi, o să le zică prietenii. Pe asta trebuie s-o zic, pentru că dacă mâine mă împărtășesc, nu am cum să mă împărtășesc câtă vreme nu le cer iertare”, a spus Becali, conform digisport.ro.