Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: "Mă mai enervez" - Antena Sport

Gest incredibil al lui Gigi Becali! S-a aflat ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, cei doi rivali din Liga 1. Timp de câteva zile, latifundiarul din Pipera a fost în război deschis cu cei doi. Asta pentru că a fost acuzat de faptul că FCSB are parte de favoruri din partea celor de la Liga.
Mai mult, Dan Şucu i-a şi cerut demisia lui Gino Iorgulescu în timpul acestui scandal. Acum, Gigi Becali a vorbit, din nou, de schimbarea “regulii Edjouma”.
Gigi Becali, gest incredibil la adresa lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru
Mihai Rotaru și Dan Șucu au contestat dur modificarea, deși sunt de acord cu ea. Cei doi au spus că aceasta a venit în timpul competiției și, mai mult, după solicitarea unei singure echipe. Între timp, toate echipele au fost invitate de LPF la Adunarea Generală, iar în urma unei discuții situația s-a liniștit. Becali a dorit să îngroape și public securea războiului, așa că i-a rugat pe Rotaru și Șucu să îl ierte pentru declarațiile acide făcute zilele acestea.
“Sănătate și domnului Șucu, și domnului Rotaru, să fie sănătoși. Să fim prieteni. Câteodată mă mai enervez, mai zic și eu câte ceva, dar să mă ierte!
Dacă nu le transmiteți voi, o să le zică prietenii. Pe asta trebuie s-o zic, pentru că dacă mâine mă împărtășesc, nu am cum să mă împărtășesc câtă vreme nu le cer iertare”, a spus Becali, conform digisport.ro.
Gigi Becali, despre contractul pentru drepturile TV din Liga 1: “Eu vorbesc ca principii”
“Faptul că luăm niște bani… Dacă nu era televiziunea, noi nu puteam să facem fotbal în România. Mare parte din bani vin de la televiziune. Bulgaria, care este în unele domenii mai tare decât noi, ei nici nu știu câți bani iau, puțini. Sunt și țări europene care iau puțini bani. Noi am avut combinația asta cu televiziunea, are nevoie de drepturile astea. Am zis că e norocul nostru acest contract.
Depinde pe câți ani. Nu e în regulă pe 10 ani. Dacă au votat-o să fie sănătoși, nu e problema mea. Dacă au votat, nu știu. Nu e în regulă pe 10 ani, toate contractele se fac pe 3-4 ani. Au făcut pe mulți ani. Noi trebuia să facem pe 3-4 ani. Eu nu trăiesc din drepturi de televizare. Pentru mine nu sunt mulți bani. Eu spun acum că nu e bun. Pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane și peste încă 3 ani, alte 5 milioane.
Eu zic că cel mai bine e din 3 în 3 ani. Cum am făcut eu ca un idiot, cu firma de pariuri. Pe mine m-au încântat două milioane. «Ia, mă. Fă, pe un an». Am făcut pe 3 ani și acum îmi pare rău. Acum am oferte pe 5 ani, dar ce să fac? Să fie cu noroc și gata. Dacă a semnat, să fie sănătos, să fie cu noroc. Eu vorbesc ca principii”, a declarat Gigi Becali.