Salariul uriaş pe care Eddy Gnahore îl câştigă la FCSB! Gigi Becali, toate detaliile despre transferul francezului

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a dat toate detaliile despre transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB.

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Mijlocaşul francez, care era liber de contract după despărţirea de Dinamo, a semnat contractul. Va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună la roş-albaştri.

Eddy Gnahore a semnat cu FCSB! Salariul pe care îl va încasa la roş-albaştri

“(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Îi dăm primă de Conference, iar dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: Ia vezi dacă a semnat Gnahore. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.