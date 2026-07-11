Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul uriaş pe care Eddy Gnahore îl câştigă la FCSB! Gigi Becali, toate detaliile despre transferul francezului

Salariul uriaş pe care Eddy Gnahore îl câştigă la FCSB! Gigi Becali, toate detaliile despre transferul francezului

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iulie 2026, 21:29

Comentarii
Salariul uriaş pe care Eddy Gnahore îl câştigă la FCSB! Gigi Becali, toate detaliile despre transferul francezului

Eddy Gnahore, într-un meci cu FCSB / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a dat toate detaliile despre transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul francez, care era liber de contract după despărţirea de Dinamo, a semnat contractul. Va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună la roş-albaştri.

Eddy Gnahore a semnat cu FCSB! Salariul pe care îl va încasa la roş-albaştri

“(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Îi dăm primă de Conference, iar dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: Ia vezi dacă a semnat Gnahore. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Soția lui Lautaro Martinez a atras toate privirile în tribunele Cupei Mondiale. Cum a apărut Agustina la meciul Argentinei 
Fanatik.ro
Soția lui Lautaro Martinez a atras toate privirile în tribunele Cupei Mondiale. Cum a apărut Agustina la meciul Argentinei 
21:06

VideoJurnal Antena Sport | Toată lumea la Antena
21:02

VideoJurnal Antena Sport | Drumul e lung până în play-off
20:56

VideoJurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul lui
20:55

Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: „Și când era jucător…”
20:50

Linda Noskova e noua campioană de la Wimbledon! A început să plângă după triumful carierei
20:46

Jucătorul care schimbă echipa de start la FCSB. Mihai Stoica îi confirmă valorea: “Foarte curajos”
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 3 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 4 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 5 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 6 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării