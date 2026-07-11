Vali Crețu a reacționat după transferul lui Eddy Gnahore la FCSB: „E un jucător bun!”

Vali Crețu a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că l-a adus pe Eddy Gnahore la FCSB. Fundașul dreapta crede că aducerea fostului dinamovist este o mutare bună pentru formația roș-albastră.

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Gnahore s-a înțeles cu FCSB după despărțirea de Dinamo. Gigi Becali a anunțat că francezul va încasa, lunar, 25.000 de euro la fosta campioană a României.

Cum a reacționat Vali Crețu după transferul lui Eddy Gnahore

În opinia lui Vali Crețu, FCSB are nevoie „ca de aer” de întăriri, având în vedere plecările din această perioadă de mercato. Acesta a explicat și că Gnahore este un jucător capabil să îi ajute pe roș-albaștri.

„Nu, nu, acum niciodată, nu am cum să fac treaba asta (n.r. să plece de la FCSB la o rivală). Nu știu ce a fost între ei acolo, cum a plecat, e liber, nici nu mă interesează. Știu doar că este un jucător bun și că ne va ajuta foarte mult. Eu nu aș face niciodată treaba asta, mai ales acum. Când eram mai tânăr, niciodată nu poți să știi, dar acum nu, mai ales la vârsta asta.

E nevoie de întăriri, suntem destul de puțini și așteptăm să vină jucători, să fim mai mulți. Avem nevoie, pierderea lui Olaru este imensă și avem nevoie cât mai repede să vină jucători și să se integreze”, a spus Vali Crețu, citat de sport.ro.