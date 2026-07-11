Vali Crețu a reacționat după transferul lui Eddy Gnahore la FCSB: „E un jucător bun!”

Vali Crețu a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că l-a adus pe Eddy Gnahore la FCSB. Fundașul dreapta crede că aducerea fostului dinamovist este o mutare bună pentru formația roș-albastră.
Gnahore s-a înțeles cu FCSB după despărțirea de Dinamo. Gigi Becali a anunțat că francezul va încasa, lunar, 25.000 de euro la fosta campioană a României.
Cum a reacționat Vali Crețu după transferul lui Eddy Gnahore
În opinia lui Vali Crețu, FCSB are nevoie „ca de aer” de întăriri, având în vedere plecările din această perioadă de mercato. Acesta a explicat și că Gnahore este un jucător capabil să îi ajute pe roș-albaștri.
„Nu, nu, acum niciodată, nu am cum să fac treaba asta (n.r. să plece de la FCSB la o rivală). Nu știu ce a fost între ei acolo, cum a plecat, e liber, nici nu mă interesează. Știu doar că este un jucător bun și că ne va ajuta foarte mult. Eu nu aș face niciodată treaba asta, mai ales acum. Când eram mai tânăr, niciodată nu poți să știi, dar acum nu, mai ales la vârsta asta.
E nevoie de întăriri, suntem destul de puțini și așteptăm să vină jucători, să fim mai mulți. Avem nevoie, pierderea lui Olaru este imensă și avem nevoie cât mai repede să vină jucători și să se integreze”, a spus Vali Crețu, citat de sport.ro.
Jucătorul care schimbă echipa de start la FCSB. Mihai Stoica îi confirmă valorea: “Foarte curajos”
Ricardo Pădurariu (19 ani) pare să fie pariul celor de la FCSB pentru viitorul sezon. Dacă în sezonul trecut, introducerea lui Matei Popa a stârnit un imens scandal, iar Ştefan Târnovanu a ameninţat cu plecarea, acum apele par să se liniştească în privinţa jucătorului trimis pe teren pentru a se respecta regula U21.
Rocardo Pădurariu va fi trimis în echipa de start. Fundaşul stânga a reuşit să se impună în cantonament, iar Miahai Stoica crede că este o soluţie bună penru FCSB.
„Doar că meciurile de verificare n-au nicio relevanţă, absolut deloc. Nu ştii echipa adversă ce a făcut înaintea meciului. Noi am făcut două antrenamente înainte.
El a fost peste aşteptări, că l-am văzut la Corvinul în toate meciurile transmise, l-am văzut şi pe viu. Pantea a fost unul dintre cei mai buni jucători la promovarea lui Hermannstadt, dar a fost accidentarea care l-a dat înapoi, începuse foarte bine, însă e mare diferenţa între Liga 2 şi Liga 1. Alt exemplu a fost Musi, care a fost la Iaşi şi a jucat bine, a fost şi la Petrolul, iar la noi n-a fost ce ne aşteptam să fie.
Rici Pădurariu pare foarte bine, dar rămâne de văzut ce va fi în campionat. E foarte curajos, nu se fereşte de dueluri şi s-a luat cu jucători de mare calitate pe care i-a avut adversari”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
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