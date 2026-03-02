Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul - Antena Sport

Andrei Nicolescu a discutat în cadrul unei emisiuni pe seama mai multor subiecte, printre care și viitorul lui Florentin Petre la echipă. Cu această ocazie, președintele lui Dinamo a anunțat că “Piticul” va semna cel mai probabil un contract valabil pe doi ani, care să se încheie exact când se termină și înțelegerea cu Zeljko Kopic.
Dinamo s-a calificat pentru al doilea an la rând în play-off, iar un merit imens îl are staff-ul coordonat de Zeljko Kopic și de Florentin Petre. În ianuarie 2025, croatul și-a prelungit înțelegerea cu formația din București până în 2028, iar în curând fosta emblemă a clubului urmează să facă același lucru.
Ce a declarat Nicolescu despre contractul lui Petre
În cadrul unei intervenții într-o emisiune avută la o zi după eșecul cu FC Argeș, Nicolescu a fost întrebat ce se întâmplă cu noul contract al lui Petre. Conducătorul “câinilor roșii” nu a stat pe gânduri și a spus că fostul mare jucător al lui Dinamo urmează să semneze și el prelungirea contractului.
“(n.r. – Îi veți face contract pe 2-3 ani și lui Florentin Petre?) Păi cred că o să aibă pe același contract ca și Kopic. (n.r. – Doi ani din vară?) Probabil da, vom discuta pe tema asta“, a spus președintele alb-roșiilor la fanatik.ro.
În vârstă de 50 de ani, Florentin Petre e secund la Dinamo din vara anului 2024, iar în trecut a mai fost antrenor pe la Dacia Unirea Brăila, Unirea Ungheni sau Foresta Suceava. Ca jucător al “câinilor”, fosta extremă dreaptă a a cucerit trei titluri, cinci Cupe ale României și o Supercupă în 118 meciuri disputate în alb și roșu.
- Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi”
- Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare”
- “Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil”
- Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”
- Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM”