Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul - Antena Sport

Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 13:09

Andrei Nicolescu susţine declaraţii în faţa jurnaliştilor / Sport Pictures

Andrei Nicolescu a discutat în cadrul unei emisiuni pe seama mai multor subiecte, printre care și viitorul lui Florentin Petre la echipă. Cu această ocazie, președintele lui Dinamo a anunțat că “Piticul” va semna cel mai probabil un contract valabil pe doi ani, care să se încheie exact când se termină și înțelegerea cu Zeljko Kopic.

Dinamo s-a calificat pentru al doilea an la rând în play-off, iar un merit imens îl are staff-ul coordonat de Zeljko Kopic și de Florentin Petre. În ianuarie 2025, croatul și-a prelungit înțelegerea cu formația din București până în 2028, iar în curând fosta emblemă a clubului urmează să facă același lucru.

Ce a declarat Nicolescu despre contractul lui Petre

În cadrul unei intervenții într-o emisiune avută la o zi după eșecul cu FC Argeș, Nicolescu a fost întrebat ce se întâmplă cu noul contract al lui Petre. Conducătorul “câinilor roșii” nu a stat pe gânduri și a spus că fostul mare jucător al lui Dinamo urmează să semneze și el prelungirea contractului.

(n.r. – Îi veți face contract pe 2-3 ani și lui Florentin Petre?) Păi cred că o să aibă pe același contract ca și Kopic. (n.r. – Doi ani din vară?) Probabil da, vom discuta pe tema asta“, a spus președintele alb-roșiilor la fanatik.ro.

În vârstă de 50 de ani, Florentin Petre e secund la Dinamo din vara anului 2024, iar în trecut a mai fost antrenor pe la Dacia Unirea Brăila, Unirea Ungheni sau Foresta Suceava. Ca jucător al “câinilor”, fosta extremă dreaptă a a cucerit trei titluri, cinci Cupe ale României și o Supercupă în 118 meciuri disputate în alb și roșu.

