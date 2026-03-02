"Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului". Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo - FC Argeş 0-1: "Penibil" - Antena Sport

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur, după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 şi şi-a asigurat prezenţa în play-off. Fostul internaţional este de părere că trupa lui Zeljko Kopic nu şi-a apărat corect interesele în meciul cu piteştenii.

Lupu a declarat că jocul lui Dinamo a fost unul “penibil”, fiind de părere că echipa din Ştefan cel Mare a evoluat în meciul cu FC Argeş doar cu gândul să o lase pe FCSB în afara play-off-ului. La finalul meciului, suporterii “câinilor” au scandat împotriva marii rivale.

Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1

Dănuţ Lupu a mai insinuat că Dinamo şi FC Argeş au ajuns la o “înţelegere”, fiind convins că trupa lui Zeljko Kopic nu va mai pierde în faţa piteştenilor în play-off.

“Piteștenii au făcut un meci extraordinar împotriva lui Dinamo. Nu a fost o înțelegere, Doamne ferește!, cum să se facă așa ceva în fotbalul românesc. (n.r. ironic) Nu a fost nicio înțelegere. Dinamo va lua 4 puncte în play-off de la Argeș. Doar 4, să nu sară prea mult după aia…

O să mă înjure iar dinamoviștii mei, dar eu nu am fost de acord ieri cu ei. Oricât de mult ai urî pe cineva. Nu joci așa. Mie mi s-a părut că au jucat penibil ieri. Da, au jucat ca să o țină pe FCSB în afara play-off-ului. În minutul 80 tu pasezi numai înapoi și spui că vrei să câștigi?