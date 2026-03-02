"Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului". Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo - FC Argeş 0-1: "Penibil" - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1 | "Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului". Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: "Penibil"

“Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil”

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 12:47

Ricardo Matos a marcat în Dinamo - FC Argeş 0-1/ Sport Pictures

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur, după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 şi şi-a asigurat prezenţa în play-off. Fostul internaţional este de părere că trupa lui Zeljko Kopic nu şi-a apărat corect interesele în meciul cu piteştenii.

Lupu a declarat că jocul lui Dinamo a fost unul “penibil”, fiind de părere că echipa din Ştefan cel Mare a evoluat în meciul cu FC Argeş doar cu gândul să o lase pe FCSB în afara play-off-ului. La finalul meciului, suporterii “câinilor” au scandat împotriva marii rivale.

Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1

Dănuţ Lupu a mai insinuat că Dinamo şi FC Argeş au ajuns la o “înţelegere”, fiind convins că trupa lui Zeljko Kopic nu va mai pierde în faţa piteştenilor în play-off.

“Piteștenii au făcut un meci extraordinar împotriva lui Dinamo. Nu a fost o înțelegere, Doamne ferește!, cum să se facă așa ceva în fotbalul românesc. (n.r. ironic) Nu a fost nicio înțelegere. Dinamo va lua 4 puncte în play-off de la Argeș. Doar 4, să nu sară prea mult după aia…

O să mă înjure iar dinamoviștii mei, dar eu nu am fost de acord ieri cu ei. Oricât de mult ai urî pe cineva. Nu joci așa. Mie mi s-a părut că au jucat penibil ieri. Da, au jucat ca să o țină pe FCSB în afara play-off-ului. În minutul 80 tu pasezi numai înapoi și spui că vrei să câștigi?

Nu cred că a existat o înțelegere. Dinamo și-a urmărit interesul. Nu a vrut ca FCSB să prindă play-off-ul și au spus mai bine stăm noi liniștiți meciul ăsta și cu asta basta.

Pe mine știți ce mă doare? Spui că vrei să iei titlul și totuși te distanțezi de Craiova. (…) De ce să pleci în play-off cu -3 puncte?”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
