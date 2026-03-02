Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: "S-au învăţat cu bani mulţi" - Antena Sport

Închide meniul
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 12:38

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie dură, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei şi-a taxat jucătorii după ruşinea istorică înregistrată, mărturisind că atitudinea lor a fost una greşită, în mai multe meciuri.

Gigi Becali a transmis că elevii lui Charalambous şi Pintilii “s-au învăţat cu mulţi bani”, motiv pentru care nu au mai dat randamentul dorit în meciurile din prima parte a sezonului, după cele două titluri câştigate.

De asemenea, Gigi Becali a dat vina şi pe ghinion, amintind de accidentările cu care s-au confruntat Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana sau Mihai Popescu.

“Oamenii s-au învățat cu mulți bani și nu le mai ardea să joace în campionat. D-aia te-a bătut Metaloglobus. Ai văzut când s-au văzut cu cuțitul la os? Au spulberat pe Metaloglobus, pe UTA. Nu au intrat motivați pe teren, asta s-a întâmplat, plus că au fost multe accidentări.

Ngezana și Dawa, care ei au fost turnurile de control, au fost accidentați. Mihai Popescu, iar accidentat. Spun motivele care au fost. Lui Șut nu îi mai ardea să joace, că vrea să plece și l-am lăsat să plece. Nu am mai avut mijlocul terenului, deloc. Și-atunci asta s-a întâmplat. Au fost și ghinioane. Cu Argeș am avut trei ocazii, a avut Bîrligea singur cu portarul, au dat ei gol după.

Cu Metaloglobus, la fel. Cu Rapid am avut 2-0, tot așa. Pe urmă, cu CFR Cluj am deschis scorul, am avut bară, trebuia să fie 6-0, ne-au dat ei 4-1. Trebuie să ținem cont de detaliile astea. Deci nu suntem la moment zero. Avem o echipă care trebuie întărită”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB mai are de disputat partida cu U Cluj, din ultima etapă a returului, înainte să înceapă play-out-ul. În primul meci, campioana o va înfrunta pe nou-promovata Metaloglobus, programul urmând să fie stabilit de LPF.

