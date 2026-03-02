Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: "O să vrea şi Rădoi" - Antena Sport

Adrian Ilie e dorit de Gigi Becali la FCSB. După ratarea play-off-ului, patronul campioanei a decis să înfiinţeze un departament de scouting, din care să facă parte şi fostul internaţional.
Gigi Becali şi-a făcut un plan uriaş pentru sezonul viitor, fiind extrem de nemulţumit de transferurile realizate la echipa sa în actuala stagiune.
Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB, în departamentul de scouting
Gigi Becali a mai transmis că pe lângă Adrian Ilie, îl va suna din nou pe Mirel Rădoi pentru a-i propune să revină la FCSB. Patronul campioanei îi vrea pe cei doi foşti internaţionali în departamentul de scouting, pentru a se ocupa astfel de transferuri.
“Păi și cu el vorbesc (n.r. cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo.
O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.
Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi și cu Mirel facem și punem la analiză. ‘Ăsta, ăsta, ăsta’.
Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca când vor vrea sau vor sta pe bară că nu-i vor băga în lot.
Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.
Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.
