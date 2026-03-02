Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: "Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM" - Antena Sport

Gigi Becali a avut un nou discurs categoric, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei s-a declarat extrem de dezamăgit de campania de transferuri din acest sezon, fiind convins că echipa sa avea nevoie de întăriri la mijlocul terenului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce l-a atacat pe Mihai Stoica, cel care s-a ocupat de transferuri, Gigi Becali a oferit noi declaraţii la adresa sa. Acesta l-a apărat pe preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, mărturisind că nu este vinovat de dezastrul de la formaţia campioană.

Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului

Gigi Becali a transmis că Mihai Stoica nu a ştiut de problemele cu care s-a confruntat Ofri Arad, mijlocaş care a avut nevoie de timp până să debuteze la FCSB.

Patronul campioanei a dat de înţeles că din sezonul viitor, Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri. El a subliniat că MM are “o vârstă”, iar în departamentul de scouting pe care vrea să-l înfiinţeze la FCSB trebuie să se regăsească persoane tinere, care să urmărească în detaliu un jucător.

“Eu am văzut un lucru, nu că vreau să dau vina pe MM, că e al meu, ci doar spun ce s-a întâmplat. Eu am tras un semnal de alarmă. ‘Băi, nu avem mijlocul terenului’. Și aseară dacă stai să te gândești. Au scăpat ăia au dat gol, pe urmă era să dea și gol pentru 2-1. Nu are voie să se întâmple așa ceva! Înseamnă că mijlocul terenului e slab. Atunci eu am tras un semnal de alarmă și i-am zis lui MM: ‘Vreau doi mijlocași’.