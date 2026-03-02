"Inter e în propria ei ligă". Chivu a primit complimentul suprem de la cel mai în vârstă antrenor din Serie A - Antena Sport

Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, a vorbit după finalul meciului nebun contra lui Juventus (3-3) despre rezultatele înregistrate de echipa sa împotriva cluburilor mari din Serie A și nu a ezitat să laude Interul lui Chivu. Tehnicianul capitolinilor a spus inclusiv la ce excelează formațiile precum cea a “nerazzurrilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AS Roma și Juventus au oferit probabil cel mai bun meci al începutului de an în Serie A, derby-ul de pe Olimpico fiind încheiat la egalitate, scor 3-3. “Giallorossii” au condus cu 1-0 și cu 3-1, însă trupa lui Spalletti a revenit pe final, golul egalizator fiind marcat de Gatti în min. 90+3.

Gasperini, cuvinte de laudă înspre Inter

În urma rezultatului de pe Olimpico, AS Roma a ajuns la trei egaluri în ultimele trei derby-uri disputate, după ce în rundele trecute a făcut 2-2 cu Napoli și 1-1 cu AC Milan. Momentan, singura echipă de renume căreia echipa lui Gasperini nu i-a luat vreun punct e Inter, împotriva căreia a pierdut în tur, returul nefiind încă disputat.

La conferința de presă organizată după meci, antrenorul de 68 de ani, de altfel și cel mai în vârstă antrenor din Serie A, a primit următoarea întrebare: “Trei egaluri împotriva echipelor mari. Doar Inter e mai bună decât Roma?“, moment în care Gasperini a răspuns astfel:

“Inter e în propria ei ligă. Am făcut progrese în ultimele trei meciuri și am fost mai aproape să câștigăm decât să pierdem. Au fost prestații de top, dar sunt și niște detalii subtile, precum faptul că aceste echipe își aduc oamenii cu un joc de cap bun pe final.