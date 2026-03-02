Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: "Tensiune mare" - Antena Sport

Iuliu Mureșan a declarat recent că a discutat cu Daniel Pancu, după ce antrenorul CFR-ului a dezvăluit că viziunea sa nu e comptabilă cu cea a clubului și că oricând se poate întâmpla ceva care să îl facă să nu continue după vară. Președintele clubului a ținut să calmeze spiritele și să expună tensiunea acumulată în jurul echipei care l-a făcut pe “Pancone” să dea acele declarații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR a reușit sâmbătă să se califice în play-off după ce a ajuns la 10 victorii consecutive, însă acest lucru nu l-a făcut pe Pancu să dea cele mai optimiste declarații. Într-un discurs avut la fanatik.ro, fostul selecționer al naționalei de tineret a fost întrebat dacă se pune problema să nu continue din vară la CFR, moment în care acesta a început să vorbească despre anumite lucruri unde nu e pe aceeași lungime de undă cu cei din conducerea.

Mureșan liniștește spiritele după declarațiile lui Pancu

După discursul lui Pancu în care antrenorul a părut că dă înapoi în privința prelungirii contractului, Iuliu Mureșan a ținut să discute cu el, după care a ieșit cu o declarație publică. Președintele din Gruia a vorbit despre presiunea de la club în vederea obținerii unui loc de play-off, care l-a afectat probabil și pe antrenorul de 48 de ani.

Mureșan a spus ulterior că nu este nicio problemă între cele două tabere, deși n-a ținut să dea vreo siguranță că antrenorul va semna prelungirea contractului în vară.

“Am vorbit cu Daniel Pancu. Am fost toți într-o tensiune foarte mare, am avut acest obiectiv de a ajunge în play-off. Eu am experiență și știu asta.