Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: "Tensiune mare" - Antena Sport

Iuliu Mureșan a declarat recent că a discutat cu Daniel Pancu, după ce antrenorul CFR-ului a dezvăluit că viziunea sa nu e comptabilă cu cea a clubului și că oricând se poate întâmpla ceva care să îl facă să nu continue după vară. Președintele clubului a ținut să calmeze spiritele și să expună tensiunea acumulată în jurul echipei care l-a făcut pe “Pancone” să dea acele declarații.
CFR a reușit sâmbătă să se califice în play-off după ce a ajuns la 10 victorii consecutive, însă acest lucru nu l-a făcut pe Pancu să dea cele mai optimiste declarații. Într-un discurs avut la fanatik.ro, fostul selecționer al naționalei de tineret a fost întrebat dacă se pune problema să nu continue din vară la CFR, moment în care acesta a început să vorbească despre anumite lucruri unde nu e pe aceeași lungime de undă cu cei din conducerea.
Mureșan liniștește spiritele după declarațiile lui Pancu
După discursul lui Pancu în care antrenorul a părut că dă înapoi în privința prelungirii contractului, Iuliu Mureșan a ținut să discute cu el, după care a ieșit cu o declarație publică. Președintele din Gruia a vorbit despre presiunea de la club în vederea obținerii unui loc de play-off, care l-a afectat probabil și pe antrenorul de 48 de ani.
Mureșan a spus ulterior că nu este nicio problemă între cele două tabere, deși n-a ținut să dea vreo siguranță că antrenorul va semna prelungirea contractului în vară.
“Am vorbit cu Daniel Pancu. Am fost toți într-o tensiune foarte mare, am avut acest obiectiv de a ajunge în play-off. Eu am experiență și știu asta.
‘Pancone’, fiind mai la început, trebuie să învețe să gestioneze mai bine stresul. Are rezultate extraordinare și este un antrenor foarte bun.
Nu ne-ar ajuta să nu continuăm. Am vorbit cu el și nu este nicio problemă. Este un om deosebit, foarte implicat la echipă, dar se consumă mult.
Este pentru prima dată când se află la un club mare, este în obiectiv și există o presiune. Asta este presiunea, nu vorbim despre altceva. Nu este nicio problemă, totul este în ordine. E calm, liniștit și pregătim următoarele meciuri“, a susținut Mureșan, potrivit digisport.ro.
Venit în locul lui Andrea Mandorlini în toamnă la CFR Cluj, Pancu a adunat 12 victorii, trei remize și un eșec în toate competițiile pe banca ardelenilor. După rezultatele fabuloase, Neluțu Varga anunțase acum câteva zile că pregătește prelungirea contractului pentru “Pancone”.
- Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi”
- Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul
- “Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil”
- Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”
- Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM”