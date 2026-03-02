Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: "Tensiune mare" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare”

Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare”

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 13:46

Comentarii
Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: Tensiune mare

Daniel Pancu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Iuliu Mureșan a declarat recent că a discutat cu Daniel Pancu, după ce antrenorul CFR-ului a dezvăluit că viziunea sa nu e comptabilă cu cea a clubului și că oricând se poate întâmpla ceva care să îl facă să nu continue după vară. Președintele clubului a ținut să calmeze spiritele și să expună tensiunea acumulată în jurul echipei care l-a făcut pe “Pancone” să dea acele declarații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR a reușit sâmbătă să se califice în play-off după ce a ajuns la 10 victorii consecutive, însă acest lucru nu l-a făcut pe Pancu să dea cele mai optimiste declarații. Într-un discurs avut la fanatik.ro, fostul selecționer al naționalei de tineret a fost întrebat dacă se pune problema să nu continue din vară la CFR, moment în care acesta a început să vorbească despre anumite lucruri unde nu e pe aceeași lungime de undă cu cei din conducerea.

Mureșan liniștește spiritele după declarațiile lui Pancu

După discursul lui Pancu în care antrenorul a părut că dă înapoi în privința prelungirii contractului, Iuliu Mureșan a ținut să discute cu el, după care a ieșit cu o declarație publică. Președintele din Gruia a vorbit despre presiunea de la club în vederea obținerii unui loc de play-off, care l-a afectat probabil și pe antrenorul de 48 de ani.

Mureșan a spus ulterior că nu este nicio problemă între cele două tabere, deși n-a ținut să dea vreo siguranță că antrenorul va semna prelungirea contractului în vară.

Am vorbit cu Daniel Pancu. Am fost toți într-o tensiune foarte mare, am avut acest obiectiv de a ajunge în play-off. Eu am experiență și știu asta.

Reclamă
Reclamă

‘Pancone’, fiind mai la început, trebuie să învețe să gestioneze mai bine stresul. Are rezultate extraordinare și este un antrenor foarte bun.

Nu ne-ar ajuta să nu continuăm. Am vorbit cu el și nu este nicio problemă. Este un om deosebit, foarte implicat la echipă, dar se consumă mult.

Este pentru prima dată când se află la un club mare, este în obiectiv și există o presiune. Asta este presiunea, nu vorbim despre altceva. Nu este nicio problemă, totul este în ordine. E calm, liniștit și pregătim următoarele meciuri“, a susținut Mureșan, potrivit digisport.ro.

Iran vrea să târască Europa în război, acuză Israel. Bază militară-cheie din Cipru, lovită de o dronă ShahedIran vrea să târască Europa în război, acuză Israel. Bază militară-cheie din Cipru, lovită de o dronă Shahed
Reclamă

Venit în locul lui Andrea Mandorlini în toamnă la CFR Cluj, Pancu a adunat 12 victorii, trei remize și un eșec în toate competițiile pe banca ardelenilor. După rezultatele fabuloase, Neluțu Varga anunțase acum câteva zile că pregătește prelungirea contractului pentru “Pancone”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Observator
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
14:27
Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine “sparge banca” Manchester City
13:52
Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi”
13:09
Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul
12:47
“Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil”
12:46
“Inter e în propria ei ligă”. Chivu a primit complimentul suprem de la cel mai în vârstă antrenor din Serie A
12:38
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”