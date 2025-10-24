Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere - Antena Sport

Dinamo vrea să se întărească pentru viitor. În acest sens, la club au fost perfectate mai multe transfeuri care vizează tinerii de perspectivă. Adrian Mazilu (20 de ani), Cristi Mihai (21 de ani) sau Alex Musi (21 de ani) sunt doar câteva nume de tineri care îmbracă acum tricoul formaţiei din Ştefan cel Mare.
Potrivit iamsport.ro, Dinamo este acum în tratative cu Ianis Doană, care a ajuns în această vară la Steaua, de la CSM Reşiţa. Născut în 2007, el a fost titular în toate meciurile steliştilor din acest campionat.
E dorit şi de Sheriff Tiraspol
Dinamo se va bate cu Sheriff Tiraspol pentru semnătura fotbalistului. În cazul unei plecări, orice sumă plătită va fi încasată doar pe jumătate de Steaua. Doană este deţinut în coproprietate cu Reșița.
Cine este tatăl lui Ianis Doană?
Ianis e fiul lui Leontin Doană, membru al celei mai bune generații a fotbalului reșițean, care a strâns 90 de meciuri și 14 goluri în Liga 1. Daniel Opriţa, antrenorul echipei, a fost chiar coleg în echipa Reșiței cu Leontin Doană, la începutul anilor 2000.
