Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Daniel Işvanca Publicat: 28 ianuarie 2026, 20:42

Comentarii
Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Jucătorii de la Dinamo / SPORT PICTURES

Nikita Stoinov este una dintre mutările inspirate făcute de Dinamo București în vara anului 2025, fotbalistul israelian fiind deja un titular incontestabil în formația antrenată de Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a-și securiza jucătorul, conducerea „câinilor” a luat decizia de a stabili o nouă clauză de reziliere în cazul acestuia, iar discuțiile cu agentul acestuia au fost deja inițiate.

Dinamo vrea să pună o clauză de reziliere mai mare pentru Nikita Stoinov

Nikita Stoinov are o clauză de reziliere de 1,5 milioane de euro la Dinamo București, însă conducerea are de gând să rectifice această „variabilă” din contractul acestuia.

Andrei Nicolescu a explicat că a inițiat deja o discuție cu agenții fotbalistului israelian pentru ridicarea acestei clauze și pentru stabilirea uneia de aproximativ patru milioane de euro.

„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, în vizită, am stat de vorbă. Discutăm ce e mai important pentru jucător. Jucătorul se simte foarte bine aici și își dorește să rămână, să evolueze, pentru că simte că a crescut foarte mult alături de noi.

Reclamă
Reclamă

Pentru asta creăm o poziție cât mai bună pentru jucător și agenții săi pentru un viitor transfer, dar și pentru club. Astea trebuie să le adăugăm într-un adițional.

Mai are contract trei ani și jumătate. Durata nu e discuție. Doar clauza (n.r. de reziliere) și alte beneficii, atât pentru el, cât și pentru impresar. Noi încercăm să mergem mai sus, către 3,5 – 4.000.000 de euro”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinarFetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
20:37
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul
20:07
Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus”
19:55
S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut
19:30
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham
19:22
EXCLUSIV„Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: “Clubul e faimos”
19:09
E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1!
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 4 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați