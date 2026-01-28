Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu - Antena Sport

Nikita Stoinov este una dintre mutările inspirate făcute de Dinamo București în vara anului 2025, fotbalistul israelian fiind deja un titular incontestabil în formația antrenată de Zeljko Kopic.

Pentru a-și securiza jucătorul, conducerea „câinilor” a luat decizia de a stabili o nouă clauză de reziliere în cazul acestuia, iar discuțiile cu agentul acestuia au fost deja inițiate.

Dinamo vrea să pună o clauză de reziliere mai mare pentru Nikita Stoinov

Nikita Stoinov are o clauză de reziliere de 1,5 milioane de euro la Dinamo București, însă conducerea are de gând să rectifice această „variabilă” din contractul acestuia.

Andrei Nicolescu a explicat că a inițiat deja o discuție cu agenții fotbalistului israelian pentru ridicarea acestei clauze și pentru stabilirea uneia de aproximativ patru milioane de euro.

„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, în vizită, am stat de vorbă. Discutăm ce e mai important pentru jucător. Jucătorul se simte foarte bine aici și își dorește să rămână, să evolueze, pentru că simte că a crescut foarte mult alături de noi.