FCSB, „transfer” de la Universitatea Craiova! S-a certat cu Rotaru şi e gata să plece din Bănie

Problemele de la Universitatea Craiova ar putea să fie în avantajul celor de la FCSB, asta după ce omul care i-a descoperit pe Valentin Mihăilă sau Ştefan Baiaram e aproape să facă trecerea către formaţia bucureşteană.
Această vară a fost una tumultoasă pentru campiona României, asta şi pentru că mai mulţi fotbalişti importanţi au avut oferte de la formaţii din străinătate, însă momentan au rămas la gruparea din Bănie.
FCSB a pus ochii pe Silviu Bogdan, omul din spatele departamentului de scouting de la Universitatea Craiova
Unul dintre oamenii care au reuşit să contribuie la performanţele de la Universitatea Craiova din ultimii ani, Silviu Bogdan, cunoscut pentru faptul că i-a descoperit, printre alţii, pe Valentin Mihăilă şi Ştefan Baiaram, ar putea să plece de la formaţia din Bănie din cauza unui conflict cu Mihai Rotaru.
Se pare că totul a plecat de la faptul că actualul decar al grupării oltene are o ofertă de 4 milioane de euro de la Anderlecht, însă suma nu i-a convins pe şefii echipei, asta şi pentru că Silviu Bogdan are 25 la sută din drepturile federative ale fotbalistului şi trebuie să încaseze o parte importantă.
Astfel au existat negocieri între părţi, însă în cele din urmă acestea nu au dus la niciun rezultat, ci la o răcire a relaţiilor, notează cei de la Fanatik.
FCSB vrea să-l pună şef la departamentul de scouting
Gigi Becali anunţa în primăvară că îşi face departament de scouting şi o să mizeze pe această latură a fotbalului pentru a-şi întări lotul şi astfel să revină în fruntea fotbalului din România, să câştige trofee şi să se califice în cupele europene.
Chiar dacă până acum planul său nu a fost dus la capăt, se pare că ideea încă a rămas în picioare, iar Silviu Bogdan ar urma să fie luat de FCSB tocmai pentru a fi şeful acestui departament de scouting.
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