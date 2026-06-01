Dorinel Munteanu a răbufnit după ce a retrogradat: “Să le fie ruşine!”

Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă. Voluntari promovează cu 5-3 scor general.
La finalul jocului, Dorinel Munteanu a lansat un atac dur la adresa arbitului Szabolcs Kovacs.
“Ce nu trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Am sperat cu jucătorii până în ultima clipă. Am pierdut meritat, jucătorii au căzut fizic, psihic. Ne pare rău, dar ultimele luni au fost greu de gestionat lucrurile. Eu am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă. Este un moment nefericit pentru Sibiu.
Nu putem să spunem că nu şi-au dorit jucătorii, chiar îi felicit. Este greu să-mi găsesc cuvintele. Eu sunt împăcat, am făcut tot ce am putut profesional.
(despre penalty) Mie mi-ar fi ruşine să argumentez cu ce au venit dânşii. Să le fie ruşine. Eu am crezut în Kovacs. Noi suntem cei care suferim, o echipă se bucură.
(despre retrogadarea celor de la Hermannstadt)Aşa suntem noi românii să aruncăm pe un antrenor o retrogradare. Un antrenor cât de bun este, dacă nu are condiţii, nu are ce face. Nu este un capăt de ţară nici pentru mine, nici pentru Sibiu. Echipa trebuie să se ridice”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.
