"E gata, s-a terminat". Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul israelian de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi urmează să fie prezentat oficial.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit şi faptul că Ofri Arad s-a confruntat cu o mică accidentare, înainte să ajungă la înţelegerea finală cu FCSB.
Mijlocaşul a depăşit însă probleme medicale cu care s-a confruntat şi e pregătit să se antreneze normal, sub comanda lui Elias Charalambous. Totodată, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ofri Arad, despre care susţine că va fi înlocuitorul lui Adrian Şut.
“Da, acum ne vedem pentru a semna şi a făcut vizita medicală, avem o vizită medicală amănunţită. Unii fug din RMN (n.r. Elvir Koljic). E bine, e bine. E făcută, gata, s-a terminat.
A avut o accidentare la meniscul extern, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenţie simplă, în trei săptămâni a făcut kineto, recuperare, iar de patru săptămâni se antrenează normal, el va intra normal cu echipa. E pregătit.
Are un vibe excelent, un tip foarte simpatic, zâmbitor, are un vibe deosebit. Team managerul Marius Ianuli a fost cu el toată ziua şi exact asta mi-a spus şi el, eu l-am cunoscut doar pe Zoom, în conferinţa făcută. Are doi agenţi şi un avocat.
Arad e număr 6 şi de asta l-am adus, dintre toţi jucătorii analizaţi e cel despre care credem că ne ajută cel mai mult, pentru că a plecat Şut, un titular clar. Are experienţă, a câştigat titluri, a câştigat cu Kairat, cu Haifa, într-un campionat nu ştiu dacă mai bun decât al nostru, dar cu bugete mai mari decât în România. Este un închizător rafinat, nu e un distrugător“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
