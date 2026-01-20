"E gata, s-a terminat". Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul israelian de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi urmează să fie prezentat oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit şi faptul că Ofri Arad s-a confruntat cu o mică accidentare, înainte să ajungă la înţelegerea finală cu FCSB.

Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB

Mijlocaşul a depăşit însă probleme medicale cu care s-a confruntat şi e pregătit să se antreneze normal, sub comanda lui Elias Charalambous. Totodată, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ofri Arad, despre care susţine că va fi înlocuitorul lui Adrian Şut.

“Da, acum ne vedem pentru a semna şi a făcut vizita medicală, avem o vizită medicală amănunţită. Unii fug din RMN (n.r. Elvir Koljic). E bine, e bine. E făcută, gata, s-a terminat.

A avut o accidentare la meniscul extern, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenţie simplă, în trei săptămâni a făcut kineto, recuperare, iar de patru săptămâni se antrenează normal, el va intra normal cu echipa. E pregătit.