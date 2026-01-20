Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E gata, s-a terminat". Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul

“E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 8:45

Comentarii
E gata, s-a terminat. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul israelian de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi urmează să fie prezentat oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit şi faptul că Ofri Arad s-a confruntat cu o mică accidentare, înainte să ajungă la înţelegerea finală cu FCSB.

Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB

Mijlocaşul a depăşit însă probleme medicale cu care s-a confruntat şi e pregătit să se antreneze normal, sub comanda lui Elias Charalambous. Totodată, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ofri Arad, despre care susţine că va fi înlocuitorul lui Adrian Şut.

“Da, acum ne vedem pentru a semna şi a făcut vizita medicală, avem o vizită medicală amănunţită. Unii fug din RMN (n.r. Elvir Koljic). E bine, e bine. E făcută, gata, s-a terminat.

A avut o accidentare la meniscul extern, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenţie simplă, în trei săptămâni a făcut kineto, recuperare, iar de patru săptămâni se antrenează normal, el va intra normal cu echipa. E pregătit.

Reclamă
Reclamă

Are un vibe excelent, un tip foarte simpatic, zâmbitor, are un vibe deosebit. Team managerul Marius Ianuli a fost cu el toată ziua şi exact asta mi-a spus şi el, eu l-am cunoscut doar pe Zoom, în conferinţa făcută. Are doi agenţi şi un avocat.

Arad e număr 6 şi de asta l-am adus, dintre toţi jucătorii analizaţi e cel despre care credem că ne ajută cel mai mult, pentru că a plecat Şut, un titular clar. Are experienţă, a câştigat titluri, a câştigat cu Kairat, cu Haifa, într-un campionat nu ştiu dacă mai bun decât al nostru, dar cu bugete mai mari decât în România. Este un închizător rafinat, nu e un distrugător“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada MoldoveiFără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Observator
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în detalii”
Fanatik.ro
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în detalii”
9:31
Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: “Îl urcăm în avion”
9:11
Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid
9:05
Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League
8:46
Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul
8:32
Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: “Arată foarte bine”
0:51
Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 6 VIDEOEstrela Amadora – Estoril 0-5. Formaţia lui Ianis Stoica, umilită acasă! Românul, schimbat după 47 de minute
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”