Elias Charalambous crede în continuare că FCSB poate lua titlul: "Atât de multă negativitate în jurul nostru" - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă înainte de derby-ul cu CFR Cluj și a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale. În viziunea cipriotului, roș-albaștrii încă se pot impune în lupta pentru trofeul Ligii 1, chiar dacă în ultima perioadă au fost criticați după eșecurile cu FC Argeș și Dinamo Zagreb.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1 și nu e încă sigură de play-off cu opt etape înainte de finalul sezonului regular, însă echipa nu ezită să își arate mereu siguranța că poate cuceri titlul. După ce Gigi Becali a abordat acest tip de discurs, a venit și rândul lui Elias Charalmbous să își arate încrederea în propriii săi elevi.

Elias Charalambous, declarație ambițioasă despre titlu: “De ce să fie prea târziu?”

Înainte de meciul de duminică în care FCSB o va întâlni pe CFR Cluj, tehnicianul de 45 de ani a spus că are speranță că echipa sa poate încheia sezonul pe Liga 1, în ciuda pașilor greșiți făcuți până acum în această stagiune. În plus, Charalambous a dezvăluit că se “hrănește” din comentariile negative care apar la adresa echipei atunci când lucrurile nu merg bine.

“Pentru mine nu e important oponentul, ci noi. Dacă jucătorii vor decide mâine că vor să câștige meciul atunci îl vom câștiga. Cea mai importantă este atitudinea. Pe asta trebuie să fim mai concentrați.

Dacă câștigi două titluri, trebuie să-l vrei și pe al treilea. Nu cred că nu sunt motivați. Câteodată cineva trebuie să ne scuture ca să ne trezim. Începând cu mine.