Unirea Slobozia - Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid - Antena Sport

Unirea Slobozia - Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid

Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 21:54

Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid

Unirea Slobozia - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a făcut spectacol în partida disputată în premieră în nocturnă la Slobozia. Formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar contra Unirii Slobozia, scor 3-0.

Gruparea din Bănie a defilat contra echipei pregătite de Claudiu Niculescu, iar Steven Nsimba a marcat și el la revenirea în tricoul „leilor”.

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

Final de meci! 

Min. 64: GOL! Universitatea Craiova rezolvă partida, după ce Nsimba marchează din pasa lui David Matei.

Min. 59: GOL! Stevanovic a punctat pentru olteni, iar reușita acestuia a fost validată după analiza VAR.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 29: GOL! Deschidere de scor la Slobozia, acolo unde Screciu îl execută pe portarul advers cu un șut de la aproximativ 25 de metri.

Min. 28: După o incursiune în flanc, Carlos Mora a tras puternic la colțul scurt, dar mingea a fost respinsă de Rusu.

Min. 14: Universitatea Craiova a cerut lovitură de la 11 metri, după un contact în careu între Nicușor Bancu și Albu.

Min. 9: Dublă ocazie pentru Craiova la poarta ialomițenilor! Mora centrează bine, însă Bancu trimite slab cu capul dintr-o poziție favorabilă! Nici Assad nu reușește să trimită mingea în poartă

Min. 1: Start de meci!

  • Unirea Slobozia: Rusu – Dorobanțu, Dinu, Orozco, Tsoungui – Lungu, Pop, Albu, Bărbuț, Ponde – Dahan. Rezerve: Popa, Ibrian, Safronov, Șerbănică, Toma, Lemnaru, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Coadă, Torres. Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Universitatea Craiova: Popescu – Stevanovic, Rus, Screciu – Mora, Matei, Băluță, Anzor, Bancu – Etim, Al-Hamlawi. Rezerve: Isenko, Lung Jr, Mogoș, Badelj, Ștefan, Fălcușan, Crețu, Houri, Telles, Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB în runda trecută, scor 1-0. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Assad Al Hamlawi.  

De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 24 de puncte. Trupa lui Claudiu Niculescu a fost învinsă de Dinamo, în etapa trecută, scor 0-1. 

În tur, Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în duelul cu Unirea Slobozia. Oltenii au câștigat cu 3-1, golurile fiind marcate de Ștefan Baiaram, Anzor și Carlos Mora.  

Ștefan Baiaram va reveni în lotul Universității Craiova pentru partida cu Unirea Slobozia. El și-a ispășit suspendarea de două etape, primită în urma incidentului de la derby-ul cu Dinamo, atunci când s-a scuipat cu un fan al „câinilor”.  

Echipele probabile: 

  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – C. Bărbuț, Carnat, Ponde – Dahan 
  • Antrenor: Claudiu Niculescu 
  • Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Screciu, A. Rus, Mogoș – Mora, D. Matei, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu – Baiaram, Al Hamlawi 
  • Antrenor: Filipe Coelho 
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
