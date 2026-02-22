Unirea Slobozia - Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid - Antena Sport

Universitatea Craiova a făcut spectacol în partida disputată în premieră în nocturnă la Slobozia. Formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar contra Unirii Slobozia, scor 3-0.

Gruparea din Bănie a defilat contra echipei pregătite de Claudiu Niculescu, iar Steven Nsimba a marcat și el la revenirea în tricoul „leilor”.

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

Final de meci!

Min. 64: GOL! Universitatea Craiova rezolvă partida, după ce Nsimba marchează din pasa lui David Matei.

Min. 59: GOL! Stevanovic a punctat pentru olteni, iar reușita acestuia a fost validată după analiza VAR.