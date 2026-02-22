Unirea Slobozia - Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid - Antena Sport

Universitatea Craiova a făcut spectacol în partida disputată în premieră în nocturnă la Slobozia. Formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar contra Unirii Slobozia, scor 3-0.
Gruparea din Bănie a defilat contra echipei pregătite de Claudiu Niculescu, iar Steven Nsimba a marcat și el la revenirea în tricoul „leilor”.
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3
Final de meci!
Min. 64: GOL! Universitatea Craiova rezolvă partida, după ce Nsimba marchează din pasa lui David Matei.
Min. 59: GOL! Stevanovic a punctat pentru olteni, iar reușita acestuia a fost validată după analiza VAR.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 29: GOL! Deschidere de scor la Slobozia, acolo unde Screciu îl execută pe portarul advers cu un șut de la aproximativ 25 de metri.
Min. 28: După o incursiune în flanc, Carlos Mora a tras puternic la colțul scurt, dar mingea a fost respinsă de Rusu.
Min. 14: Universitatea Craiova a cerut lovitură de la 11 metri, după un contact în careu între Nicușor Bancu și Albu.
Min. 9: Dublă ocazie pentru Craiova la poarta ialomițenilor! Mora centrează bine, însă Bancu trimite slab cu capul dintr-o poziție favorabilă! Nici Assad nu reușește să trimită mingea în poartă
Min. 1: Start de meci!
- Unirea Slobozia: Rusu – Dorobanțu, Dinu, Orozco, Tsoungui – Lungu, Pop, Albu, Bărbuț, Ponde – Dahan. Rezerve: Popa, Ibrian, Safronov, Șerbănică, Toma, Lemnaru, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Coadă, Torres. Antrenor: Claudiu Niculescu
- Universitatea Craiova: Popescu – Stevanovic, Rus, Screciu – Mora, Matei, Băluță, Anzor, Bancu – Etim, Al-Hamlawi. Rezerve: Isenko, Lung Jr, Mogoș, Badelj, Ștefan, Fălcușan, Crețu, Houri, Telles, Băsceanu, Nsimba, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho
Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB în runda trecută, scor 1-0. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Assad Al Hamlawi.
De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 24 de puncte. Trupa lui Claudiu Niculescu a fost învinsă de Dinamo, în etapa trecută, scor 0-1.
În tur, Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în duelul cu Unirea Slobozia. Oltenii au câștigat cu 3-1, golurile fiind marcate de Ștefan Baiaram, Anzor și Carlos Mora.
Ștefan Baiaram va reveni în lotul Universității Craiova pentru partida cu Unirea Slobozia. El și-a ispășit suspendarea de două etape, primită în urma incidentului de la derby-ul cu Dinamo, atunci când s-a scuipat cu un fan al „câinilor”.
Echipele probabile:
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – C. Bărbuț, Carnat, Ponde – Dahan
- Antrenor: Claudiu Niculescu
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Screciu, A. Rus, Mogoș – Mora, D. Matei, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu – Baiaram, Al Hamlawi
- Antrenor: Filipe Coelho
