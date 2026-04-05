Farul Constanța – Unirea Slobozia 0-1. Victorie mare pentru echipa lui Claudiu Niculescu

Farul Constanța a suferit primul eșec din acest play-out, formația antrenată de Ianis Zicu fiind învinsă pe teren propriu de Unirea Slobozia, care a obținut un rezultat crucial în evitarea retrogradării.

Gruparea pregătită de Claudiu Niculescu bifează astfel al doilea succes consecutiv și se apropie la doar un singur punct de locul ce îi asigură supraviețuirea.

Unirea Slobozia a făcut un pas important către evitarea retrogradării, reușind să bifeze cea de-a doua victorie consecutivă în play-out. De această dată, victima echipei antrenate de Claudiu Niculescu a fost Farul.

Constănțenii veneau după o serie de două partide la rând fără eșec în play-out, însă au fost învinși pe teren propriu. Ialomițenii au dat lovitura în minutul 54 prin Espinosa.

Cu această victorie, Unirea Slobozia s-a apropiat la doar un singur punct de Csikszereda, formație clasată pe primul loc deasupra liniei roșii a clasamentului.