Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”

Dan Roșu Publicat: 21 mai 2026, 10:47

FCSB speră la grupele Conference League şi se pregăteşte deja pentru sezonul viitor. Mihai Stoica a anunţat deja că doi jucători vor ajunge sub comanda lui Marius Baciu, chiar dacă acesta nu le-a spus şi numele.

Stoica a vorbit despre primele mutări pe care FCSB le va face la capătul unui sezon extrem de complicat, în care nu a prins play-off-ul şi care poate fi salvat la barajul pentru Conference League.

“Am tableta cu tot ce avem pregătit la mine. Pe un jucător îl știe și Gigi. Nu e vorba despre un under. Noi avem doi jucători under care se întorc la club. Suntem binișor cumva din punct de vedere al scoutingului. Gigi va da sau nu OK-ul”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

Printre cei despre care vorbeşte Mihai Stoica nu se află Florinel Coman. El are un salariu de 2 milioane de euro pe an la Al-Gharafa, la care nu vrea să renunţe.

Florinel Coman e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Becali îl vânduse pe Coman pentru 5.25 de milioane de euro în Qatar, dar a încasat încă un milion de euro în plus fiindcă Al-Gharafa nu a trimis la timp banii pe transfer.

Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

Recomandări
Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?

  • Nu

    (70%, 1.065 Voturi)

  • Da

    (30%, 453 Voturi)

Total Voturi: 1.518

