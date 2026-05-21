Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB: “Pe unul îl ştie şi Gigi”

FCSB speră la grupele Conference League şi se pregăteşte deja pentru sezonul viitor. Mihai Stoica a anunţat deja că doi jucători vor ajunge sub comanda lui Marius Baciu, chiar dacă acesta nu le-a spus şi numele.

Stoica a vorbit despre primele mutări pe care FCSB le va face la capătul unui sezon extrem de complicat, în care nu a prins play-off-ul şi care poate fi salvat la barajul pentru Conference League.

Mihai Stoica anunţă două transferuri la FCSB

“Am tableta cu tot ce avem pregătit la mine. Pe un jucător îl știe și Gigi. Nu e vorba despre un under. Noi avem doi jucători under care se întorc la club. Suntem binișor cumva din punct de vedere al scoutingului. Gigi va da sau nu OK-ul”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

Printre cei despre care vorbeşte Mihai Stoica nu se află Florinel Coman. El are un salariu de 2 milioane de euro pe an la Al-Gharafa, la care nu vrea să renunţe.

Florinel Coman e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Becali îl vânduse pe Coman pentru 5.25 de milioane de euro în Qatar, dar a încasat încă un milion de euro în plus fiindcă Al-Gharafa nu a trimis la timp banii pe transfer.