Jose Mourinho a pregătit deja primul transfer la Real Madrid! Joacă de 8 ani în Premier League

Este doar o chestiune de timp până când Jose Mourinho va fi instalat în funcția de antrenor principal al celor de la Real Madrid. Clubul din Spania i-a plătit clauza de reziliere de la Benfica, în valoare de trei milioane de euro.
Mai mult decât atât, „The Special One” a pregătit deja și prima mutare în calitate de tehnician al „los blancos”, fotbalistul având o experiență vastă în Premier League.
Diogo Dalot, favoritul lui Jose Mourinho
Jose Mourinho pregătește deja o adevărată reconstrucție la Real Madrid, tehnicianul portughez fiind decis să întărească echipa în toate compartimentele, având „binecuvântarea” lui Florentino Perez.
Primul nume aflat pe lista lui „The Special One” este Diogo Dalot, fotbalistul care este legitimat în prezent la Manchester United. Cu o cotă de piață de 30 de milioane de euro, acesta este unul dintre favoriții lui Mourinho.
Având în vedere faptul că Dani Carvajal va pleca la finalul acestui sezon, antrenorul are nevoie de opțiuni pentru postul de fundaș dreapta, iar mutarea acestuia nu ar fi nici una foarte costisitoare. Trent Alexander-Arnold este cealaltă variantă pentru postul de fundaș dreapta.
🚨🚨| JUST IN: José Mourinho still 𝐋𝐎𝐕𝐄𝐒 Diogo Dalot and would like to sign him as a back up right-back for Real Madrid this summer.
[@diarioas]
— CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026
