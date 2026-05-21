OUT de la Rapid! Cine este următorul fotbalist care va pleca din Giulești după Elvir Koljic

Costel Gâlcă va pleca de la Rapid după ultimul meci din play-off, iar vara acestui an va veni la pachet și cu o reconstrucție din temelii pe care are de gând să o facă Dan Șucu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elvir Koljic este deja pe lista neagră a patronului din Giulești, dar acesta nu este singurul care nu are un viitor în tricoul alb-vișiniu. Al doilea este nimeni altul decât Jakub Hromada.

Jakub Hromada, pe lista neagră a lui Dan Șucu

Rapidul a ratat și în acest sezon prezența în cupele europene, iar Dan Șucu plănuiește o reconstrucție la nivelul lotului. Elvir Koljic este printre jucătorii care se vor despărți de clubul giuleștean, dar nu va fi singurul.

Potrivit fanatik.ro, Jakub Hromada se află și el pe lista neagră a patronului alb-vișiniilor, fotbalistul fiind destul de des accidentat. În cele două sezoane în Giulești, jucătorul a adunat în total 2.269 de minute.

El încasează un salariu lunar de 15.000 de euro la Rapid București. 500.000 de euro este cota de piață a lui Jakub Hromada. 30 iunie 2027 este data la care expiră contractul său.