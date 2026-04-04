FC Argeş – Dinamo 1-1. Remiză la Mioveni și un nou pas greșit făcut de „câini”. Debut și pentru George Pușcaș

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 21:26

FC Argeș - Dinamo / Sportpictures

FC Argeș și Dinamo București au remizat la Mioveni în cadrul etapei a treia de play-off, la capătul unui meci în care George Pușcaș și-a făcut debutul în echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Piteștenii au deblocat tabela în finalul primei reprize, din lovitură de la 11 metri, însă „câinii” au reușit să revină în joc, grație golului marcat de Gnahore. Chiar dacă cele două formații au forțat victoria, scorul a rămas 1-1.

FC Argeş – Dinamo 1-1

Final de meci! 

Min. 90+5: Ce ocazie pentru FC Argeș! Mingea trece prin fața porții, dar nu este atinsă de nimeni.

Min. 76: GOL! Gnahore restabilește egalitatea la Mioveni, după ce inițial Karamoko a nimerit bara.

Min. 71: Gnahore, dintr-o poziție ideală, a trimis pe lângă poarta apărată de Cătălin Căbuz.

Min. 57: George Pușcaș debutează la Dinamo! Acesta îi ia locul în teren lui Alex Pop.

Min. 55: Ce ocazie pentru Dinamo! Mărginean a ajuns în poziție ideală, însă a șutat lamentabil din câțiva metri, fără să prindă cadru porții.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 43: GOL! FC Argeș deschide scorul prin Ricardo Matos, care transformă penalty-ul.

Min. 42: Lovitură de la 11 metri pentru FC Argeș!

Min. 36: Șansă bună de gol pentru Dinamo! Căbuz intervine foarte bine la un șut deviat.

Min. 26: Ocazie mare pentru Dinamo! Musi este aproape de deschiderea scorului, dar portarul gazdelor intervine senzațional.

Min. 15: FC Argeș are un corner în urma căruia jucătorii piteștenilor trimit trei șuturi pe spațiul porții apărate de Roșca. Portarul „câinilor” a intervenit excelent.

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

  • FC Argeș: Căbuz – Garutti, Tudose, Sadriu – Borța, Rață, Sierra, Micovschi, Briceag – Matos, Bettaieb. Rezerve: Crăciun, Tofan, A. Marin, Seto, Rădescu, Blagaic, Y. Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, M. Șerban, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Roșca – Sivis, Stoinov, Boateng, Opruț – Soro, Mărginean, Cîrjan – Musi, Al. Pop, Armstrong. Rezerve: Epassy, Gnahore, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, G. Pușcaș, Țicu, Niuwu. Antrenor: Zeljko Kopic

Trupa lui Zeljko Kopic a ajuns pe ultimul loc de play-off, cu 26 de puncte. În cazul unui succes cu FC Argeş, Dinamo ar urca pe locul cinci, peste piteşteni.

FC Argeş a obţinut un succes cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în prima rundă de play-off. În etapa trecută, echipa lui Bogdan Andone a fost învinsă de U Cluj, scor 0-1.

FC Argeş a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, în ultima confruntare directă. În urma acestui succes, piteştenii şi-au asigurat prezenţa în play-off şi au lăsat-o pe FCSB în play-out.

În meciul tur, cele două echipe au remizat, scor 0-0. Dinamo a învins-o ultima dată în deplasare pe FC Argeş în urmă cu aproape cinci ani. În mai 2021, “câinii” se impunea pe terenul piteştenilor cu scorul de 2-1, într-un meci de play-out.

Cele două echipe s-au întâlnit şi în barajul pentru promovare/menţinere în Liga 1, în 2023. În partida tur, Dinamo s-a impus cu un categoric 6-1, iar returul a fost câştigat de FC Argeş cu 4-2. În urma acelui duel, “câinii” şi-au asigurat revenirea în Liga 1, după un sezon petrecut în eşalonul inferior al fotbalului românesc.

La meciul cu FC Argeş, George Puşcaş ar putea debuta la Dinamo. Atacantul adus în iarnă de “câinii” se va afla în premieră în lotul condus de Zeljko Kopic.

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

