Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video

Alexandru Mitriţă (31 de ani) continuă să fie one-man show în China, acolo unde a contribuit decisiv la victoria echipei sale din ultima rundă a campionatului.

Alexandru Mitriţă face spectacol în China. Fază a la Messi în victoria lui Zhejiang Professional

Zhejiang Professional a primit vizita celor de la Shandong Taishan, iar după primele 45 de minute scorul era în defavoarea gazdelor, 0-1. Totuşi, lucrurile s-au schimbat după pauză şi finalul celor 90 de minute a adus cele 3 puncte în visteria formaţiei Zhejiang Professional, la care decisiv a fost şi Alexandru Mitriţă. Românul a contribuit la al doilea gol al partidei, când a făcut o fază de play-station.

Mitriţă a primit balonul la 40 de metri de poarta adversă, în lateral, iar de acolo s-a distrat cu adversarii săi. Fotbalistul trupei gazdă a trecut foarte uşor de 3 adversari, pe care i-a driblat în viteză, a pătruns în careu şi a centrat în faţa porţii, de unde un coleg a finalizat simplu, cu o atingere fină din 2 metri. (VIDEO AICI – minutul 63)

Prelungirile confruntării au adus un nou assist al lui Mitriţă, care a preluat în lateral, de data această având mai mult spaţiu, a ajuns lângă careul advers, a pasat către un atacant şi acesta a finalizat cu un şut în forţă, pe jos.

Cifrele lui Alexandru Mitriţă din acest sezon al campionatului chinez

Stagiunea trecută, Alexandru Mitriţă a fost ales cel mai bun fotbalist al sezonului din China, după ce a impresionat în tricoul lui Zhejiang Professional. Acum, românul este în aceeaşi formă care l-a consacrat şi continuă să impresioneze prin modul în care evoluează.