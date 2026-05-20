Home | Fotbal | Fotbal extern | Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video

Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 17:02

Comentarii
Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video

Mitriţă a făcut spectacol în China, la Zhejiang Professional. Foto: Instagram @ Mitriţă

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alexandru Mitriţă (31 de ani) continuă să fie one-man show în China, acolo unde a contribuit decisiv la victoria echipei sale din ultima rundă a campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Mitriţă face spectacol în China. Fază a la Messi în victoria lui Zhejiang Professional

Zhejiang Professional a primit vizita celor de la Shandong Taishan, iar după primele 45 de minute scorul era în defavoarea gazdelor, 0-1. Totuşi, lucrurile s-au schimbat după pauză şi finalul celor 90 de minute a adus cele 3 puncte în visteria formaţiei Zhejiang Professional, la care decisiv a fost şi Alexandru Mitriţă. Românul a contribuit la al doilea gol al partidei, când a făcut o fază de play-station.

Mitriţă a primit balonul la 40 de metri de poarta adversă, în lateral, iar de acolo s-a distrat cu adversarii săi. Fotbalistul trupei gazdă a trecut foarte uşor de 3 adversari, pe care i-a driblat în viteză, a pătruns în careu şi a centrat în faţa porţii, de unde un coleg a finalizat simplu, cu o atingere fină din 2 metri. (VIDEO AICI – minutul 63)

Prelungirile confruntării au adus un nou assist al lui Mitriţă, care a preluat în lateral, de data această având mai mult spaţiu, a ajuns lângă careul advers, a pasat către un atacant şi acesta a finalizat cu un şut în forţă, pe jos.

Cifrele lui Alexandru Mitriţă din acest sezon al campionatului chinez

Stagiunea trecută, Alexandru Mitriţă a fost ales cel mai bun fotbalist al sezonului din China, după ce a impresionat în tricoul lui Zhejiang Professional. Acum, românul este în aceeaşi formă care l-a consacrat şi continuă să impresioneze prin modul în care evoluează.

Reclamă
Reclamă

Mitriţă are 9 prezenţe în actualul sezon din China şi a reuşit să înscrie de 2 ori, oferind şi 7 pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
Fanatik.ro
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
16:53

Lovitura pe care o încearcă Gică Hagi! Jucătorul cunoscut care a ales altă naţională ar putea juca pentru România
16:29

Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo
15:55

Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
15:49

VideoRoad to World Cup: Drumuri diferite
15:21

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg
15:16

Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro