Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 mai
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 mai

Andrei Nicolae Publicat: 20 mai 2026, 17:03

Comentarii

Gică Hagi / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

1. Hagi, gata de debut

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a anunțat că va convoca 33 de jucători pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. “Regele” nu cheamă pe nimeni momentan de la echipele implicate la barajul de Conference. Pe 2 iunie debutează Hagi contra Georgiei lui Kvaratskhelia, LIVE de la ora 20:00, pe Antena 1.

2. Chivu semnează

Cristi Chivu i-a spus “Da” lui Inter și semnează prelungirea contractului. Înțelegerea e valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029.

3. Arsenal, triumfătoare

Reclamă
Reclamă

Pe as.ro vezi borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul în Anglia. Doar Liverpool a mai reușit să facă așa ceva.

4. Datele finalei

LPF a anunțat când se va juca finala barajului pentru preliminariile Conference League. Dinamo va da peste FCSB sau FC Botoșani pe 29 mai, de la ora 20:30.

Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țaraVremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Reclamă

5. Jaqueline merge mai departe

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Strasbourg. Românca a învins-o în două seturi pe Clara Tauson și o va înfrunta pe Daria Kasatkina.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
Fanatik.ro
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
17:02

Mitriţă, ca Messi! A râs de adversarii săi şi a dat 2 pase decisive pentru Zhejiang Professional. Video
16:53

Lovitura pe care o încearcă Gică Hagi! Jucătorul cunoscut care a ales altă naţională ar putea juca pentru România
16:29

Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo
15:55

Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
15:49

VideoRoad to World Cup: Drumuri diferite
15:21

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro