AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 mai

1. Hagi, gata de debut
Gică Hagi a anunțat că va convoca 33 de jucători pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. “Regele” nu cheamă pe nimeni momentan de la echipele implicate la barajul de Conference. Pe 2 iunie debutează Hagi contra Georgiei lui Kvaratskhelia, LIVE de la ora 20:00, pe Antena 1.
2. Chivu semnează
Cristi Chivu i-a spus “Da” lui Inter și semnează prelungirea contractului. Înțelegerea e valabilă până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029.
3. Arsenal, triumfătoare
Pe as.ro vezi borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul în Anglia. Doar Liverpool a mai reușit să facă așa ceva.
4. Datele finalei
LPF a anunțat când se va juca finala barajului pentru preliminariile Conference League. Dinamo va da peste FCSB sau FC Botoșani pe 29 mai, de la ora 20:30.
5. Jaqueline merge mai departe
Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Strasbourg. Românca a învins-o în două seturi pe Clara Tauson și o va înfrunta pe Daria Kasatkina.