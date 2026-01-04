FCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după "atacul" oficialului - Antena Sport

FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya. În perioada de pregătire din Turcia, campioana ultimelor două sezoane va disputa un singur amical, cu Beşiktaş, pe 9 ianuarie.
Tavi Popescu (23 de ani) a venit la aeroport însoţit de David Miculescu (24 de ani), unul dintre preferaţii lui Mihai Stoica (60 de ani).
FCSB a plecat în Antalya
UPDATE: FCSB a sosit în Turcia
După ce Mihai Stoica i-a transmis lui Tavi Popescu faptul că “e pe cont propriu”, cei doi s-au revăzut pe aeroport. Au dat mâna, dar a fost vizibilă răceala dintre cei doi. Prin comparaţie, când l-a văzut pe David Miculescu, Stoica a zâmbit, ba chiar l-a bătut, cu simpatie, pe spate.
28 de jucători au făcut deplasarea în Turcia, inclusib Mihai Popescu (32 de ani), jucător accidentat, care nu se va putea pregăti cu echipa. Şi Denis Alibec, care va împlini mâine 35 de ani, a mers cu FCSB în Antalya, aşa cum anunţa Mihai Stoica. Andre Duarte (28 de ani) a zburat şi el cu FCSB în Antalya.
Mihai Stoica, supărat pe Tavi Popescu: “E pe cont propriu”
Mihai Stoica e supărat pe Tavi Popescu. Cel mai probabil supărarea lui Stoica e cauzată de faptul că Tavi Popescu nu ar fi acceptat încă să îşi prelungească înţelegerea cu FCSB, care expiră în vară. “Bătuserăm palma”, a spus Stoica, adăugând că “s-a anturat cu cine nu trebuia”, aceasta putând fi o referire la impresari.
„Nu am ce să mai discut, chiar nu am ce, e pe cont propriu Tavi Popescu, treaba lui, are o vârstă, nu mă mai rog de fotbalişti acum. Vorbisem cu el, bătuserăm palma, dar s-a anturat cu cine nu trebuia.
Cum l-am susţinut eu pe Tavi, nu l-a susţinut nimeni, dacă crede că glumesc să fie sănătos. Continuatoarea Stelei merge înainte, suntem FCSB, un brand foarte puternic”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Lotul FCSB-ului la plecarea în Antalya
PORTARI: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Matei Popa, Răzvan Udrea
FUNDAȘI: Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Risto Radunovic, Luca Ciobanu, Mihai Popescu
MIJLOCAȘI: Mihai Lixandru, Darius Olaru, Florin Tănase, Tavi Popescu, Adrian Șut, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Miculescu, Dennis Politic, David Popa
ATACANȚI: Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam, Alexandru Stoian
- Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
- Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor
- L’Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia
- Fotbalistul transferat de FCSB, gata de joc! Mihai Stoica: “E foarte bine, a trecut testele”
- Iuliu Mureșan, anunț sumbru pentru fanii CFR-ului: „Nu știu dacă vom fi o forță”