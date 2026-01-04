FCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după "atacul" oficialului - Antena Sport

FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya. În perioada de pregătire din Turcia, campioana ultimelor două sezoane va disputa un singur amical, cu Beşiktaş, pe 9 ianuarie.

Tavi Popescu (23 de ani) a venit la aeroport însoţit de David Miculescu (24 de ani), unul dintre preferaţii lui Mihai Stoica (60 de ani).

După ce Mihai Stoica i-a transmis lui Tavi Popescu faptul că “e pe cont propriu”, cei doi s-au revăzut pe aeroport. Au dat mâna, dar a fost vizibilă răceala dintre cei doi. Prin comparaţie, când l-a văzut pe David Miculescu, Stoica a zâmbit, ba chiar l-a bătut, cu simpatie, pe spate.

28 de jucători au făcut deplasarea în Turcia, inclusib Mihai Popescu (32 de ani), jucător accidentat, care nu se va putea pregăti cu echipa. Şi Denis Alibec, care va împlini mâine 35 de ani, a mers cu FCSB în Antalya, aşa cum anunţa Mihai Stoica. Andre Duarte (28 de ani) a zburat şi el cu FCSB în Antalya.