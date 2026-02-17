Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: "Este fantastic" - Antena Sport

Americanca Lindsey Vonn, vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina înainte de teribila sa cădere în proba olimpică de coborâre, s-a întors în Statele Unite, a anunţat ea în noaptea de luni spre marţi, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng.

„Am fost în spital de la cursă şi, chiar dacă încă nu pot să mă ridic din pat, este fantastic să fiu din nou acasă”, a scris ea pe contul său de X. „Mulţumesc din suflet tuturor celor din Italia care au avut grijă de mine”, a adăugat schioarea din Vail, Colorado.

Victimă pe 8 februarie la Cortina a unei căzături grave în proba olimpică de coborâre, în care era una dintre favorite, Vonn, în vârstă de 41 de ani, suferă de o fractură complexă a tibiei stângi. Ea a suferit deja patru intervenţii chirurgicale la spitalul Ca’ Foncello din Treviso.

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome #BeLv

Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻

Campioana olimpică la coborâre din 2010 a încercat o provocare incredibilă, vizând medalia de aur olimpică după o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, survenită la sfârşitul lunii ianuarie. Ea s-a întors în competiţie iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă, şi era considerată marea favorită a Jocurilor Olimpice din 2026, cu un palmares impresionant în Cupa Mondială, cu şapte podiumuri în opt curse, dintre care două victorii, înainte de căderea sa la Crans-Montana (Elveţia).