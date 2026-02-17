Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: "N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a anunţat că Ofri Arad urmează să îşi facă debutul la formaţia roş-albastră în meciul cu Metaloglobus. Israelianul adus iarna aceasta de la FCSB nu a jucat până acum pentru campioana ultimelor două ediţii din Liga 1.

Fostul jucător de la Kairat Almaty nu a debutat până acum, chiar dacă a fost trecut pe lista LPF. Israelianul a rămas în urmă cu pregătirea fizică, dar se pare că va juca cel puţin 45 de minute în meciul cu Metaloglobus

Mihai Stoica, despre debutul lui Ofri Arad la FCSB: “S-a discutat să joace 45 de minute sau poate mai mult cu Metaloglobus”

“L-am adus pe Arad, un jucător cu un CV cum nu prea au fost aduși în România. Testele medicale au fost impecabile. Singura problemă era că e în urmă cu pregătirea și că era lipsit de forță. N-aveam cum să știu că va lipsi o perioadă atât de lungă.

(n.r. – Când vă poate ajuta Arad?) Am spus-o. Totul s-a discutat ca el să joace 45 de minute sau poate mai mult cu Metaloglobus. Am spus de acum două săptămâni”, a declarat Mihai Stoica, la fanatik.ro.

Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15. Mijlocaşul israelian îl va înlocui pe Adrian Şut la FCSB, cel care a fost vândut de roş-albaştri în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. 1,5 milioane de euro a încasat FCSB în schimbul mijlocaşului român.