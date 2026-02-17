Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua - Antena Sport

Închide meniul
Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua

Home | Box | Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua

Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 9:36

Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua

Tyson Fury - Profimedia Images

Tyson Fury, care şi-a anunţat, la 37 de ani, revenirea în ring, a dezvăluit că accidentul eternului său rival Anthony Joshua, în decembrie, în Nigeria, l-a motivat să revină, informează AFP.

“S-ar putea ca mâine să nu vină niciodată şi presupun că ceea ce a înclinat balanţa în decizia mea de a reveni a fost tragedia care s-a abătut asupra lui Anthony Joshua”, a declarat Fury, luni, într-o conferinţă de presă.

Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă

După o absenţă de cincisprezece luni, Fury şi-a anunţat revenirea pe 4 ianuarie, la o săptămână după accidentul de maşină al lui Joshua în Nigeria, în care au murit preparatorul său fizic, Sina Ghami, şi antrenorul său, Latif Ayodele. El însă a scăpat cu răni minore.

“Nu ar trebui să amâni niciodată lucrurile până mâine, sau anul viitor, sau săptămâna viitoare, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui”, a insistat Fury, care va reveni în ring în faţa rusului de categorie grea Arslanbek Mahmudov pe 11 aprilie, la Londra.

Fury s-a retras după a doua înfrângere consecutivă împotriva lui Oleksandr Usik la sfârşitul anului 2024 şi nu a mai boxat de atunci. Fost campion mondial la categoria grea de două ori, el a declarat, de asemenea, că s-a întors în ring pentru a restabili prestigiul acestui sport.

“Adevărul este că m-am întors dintr-un singur motiv: să readuc boxul la gloria de odinioară”, a adăugat Fury. “De când m-am retras (…) boxul, în opinia mea, a decăzut constant şi a devenit destul de plictisitor”, a mai spus el.

