Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României - Antena Sport

Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 9:23

Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României

Gica Hagi, în tricoul României - Sport Pictures

Gică Hagi a ajuns la un numitor comun cu Federaţia Română de Fotbal, pentru a prelua naţionala României, după ce Mircea Lucescu îşi va termina mandatul.

Pentru a nu avea parte de un conflict de interese legat de acţiunile pe care “Regele” le are la Farul, acesta va urma să le cedeze. Dacă iniţial s-a vorbit despre o înpărţire egală, 45% – 45% între Gică Popescu şi Hristo Stoichkov, Hagi ar urma să le cedeze unui membru al familiei sale. Cel puţin aşa susţine Giovanni Becali. 10% din acţiuni îi aparţin lui Rivaldo.

Cui va ceda Gică Hagi acţiunile de la Farul

“Vom vedea în vară ce se va întâmpla. Ce treabă are Stoichkov? E și prietenul meu Stoichkov, ce fac, îi las lui casa? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie.

Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. Asta e părerea mea, nu știu nimic despre această situație”, a spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.

Gică Hagi, pe banca României

Hagi ar urma să stea pe banca primei reprezentative pentru campaniile de calificare la Euro 2028 și World Cup 2030. Asta înseamnă că angajamentul propus pentru fostul component al Generaţiei de Aur este de patru ani!

Totodată, Gică Hagi va avea un salariu de 30.000 de euro pe lună, anunţă Fanatik.ro. “Regele” ar deveni astfel cel mai bine plătit selecţioner.

