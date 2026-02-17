"Opruţ sau Bancu?" Basarab Panduru a dat verdictul, înaintea barajului cu Turcia: "Aş avea o problemă" - Antena Sport

Raul Opruţ a adus victoria pentru Dinamo în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, meci în care a marcat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Danny Armstrong, în minutul 71. Opruţ are un sezon excelent la Dinamo şi a fost propus la echipa naţională chiar şi de către Zeljko Kopic, antrenorul “câinilor”.

În ultimii ani, Nicuşor Bancu a fost fundaşul stânga la echipa naţionala României, un post care le-a dat mari bătăi de cap selecţionerilor. Acum, căpitanul Universităţii Craiova pare că are concurenţă serioasă.

Basarab Panduru crede că Nicuşor Bancu e favorit în faţa lui Raul Opruţ, înaintea barajului dintre Turcia şi România

Fostul internaţional Basarab Panduru a analizat situaţia şi crede că Nicuşor Bancu rămâne favorit să fie titular în barajul cu Turcia, în condiţiile în care fundaşul Craiovei are expereienţa meciurilor la echipa naţională, dar şi a meciurilor în cupele europene:

“(n.r. top 3 opţiuni pentru postul de fundaş stânga) Bancu, Opruţ, Chipciu. Aş avea o problemă cu Bancu-Opruţ. Opruţ cred că e mai bun pe faza de apărare, puţin parcă. Dar nu uita ce sistem joacă Craiova. În cinciul ăla e normal să te aperi mai puţin şi să fii mai mult pe atac. Parcă puţin mai defensiv este Opruţ. Acum, Opruţ este bun şi pe atac, dar totuşi cred că Bancu are un avantaj aici.

Întrebarea este ce avem noi nevoie la meciul cu Turcia? Avem nevoie de fundaşi laterali care urcă? Nu cred. Dar avem nevoie de fundaşi laterali care să nu fie depăşiţi, pentru că în faţă cu Man cu Mihăilă pe viteză, pe plecare să aibă încredere.