Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011 - Antena Sport

Home | NBA | Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011

Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 10:46

Comentarii
Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011

All-Star Game - Profimedia Images

Liga profesionistă nord-americană de baschet a anunţat, într-un comunicat, că ediţia de anul acesta a All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din NBA, care s-a desfăşurat cu un nou format, “Statele Unite contra Restului Lumii”, la Intuit Dome din Los Angeles, a fost cea mai urmărită începând din 2011, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În medie, 8,8 milioane de telespectatori au urmărit meciul All-Star pe canalul NBC, disputat în sala echipei Los Angeles Clippers, conform datelor Nielsen-Adone Analytics furnizate de NBA.

Cifre impresionante la All-Star Game

Noul format introdus de NBA a reuşit să crească nivelul competitiv, după ce în ultimii ani acest meci îşi pierduse mult din interes din cauza lipsei de implicare din partea protagoniştilor.

Evenimentul din acest an a prezentat o confruntare între două echipe formate din jucători americani, “Team Stripes” şi “Team Stars”, precum şi una formată din jucători internaţionali, “Team World”.

Acest mini-turneu a adus victoria “Team Stars”, formată din Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson şi Tyrese Maxey, care s-a impus cu 47-21 în faţa formaţiei “USA Stripes”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Observator
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Cum vor să păcălească șefii de la stat tăierile impuse de Bolojan. Cazul celui mai bine plătit bugetar
Fanatik.ro
Cum vor să păcălească șefii de la stat tăierile impuse de Bolojan. Cazul celui mai bine plătit bugetar
10:19
Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât”
9:55
Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic”
9:36
Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua
9:23
Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României
9:11
VideoJurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă
9:02
“Doncic, câine gras şi obez din Balcani” Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul