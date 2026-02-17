Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011 - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet a anunţat, într-un comunicat, că ediţia de anul acesta a All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din NBA, care s-a desfăşurat cu un nou format, “Statele Unite contra Restului Lumii”, la Intuit Dome din Los Angeles, a fost cea mai urmărită începând din 2011, informează EFE.

În medie, 8,8 milioane de telespectatori au urmărit meciul All-Star pe canalul NBC, disputat în sala echipei Los Angeles Clippers, conform datelor Nielsen-Adone Analytics furnizate de NBA.

Cifre impresionante la All-Star Game

Noul format introdus de NBA a reuşit să crească nivelul competitiv, după ce în ultimii ani acest meci îşi pierduse mult din interes din cauza lipsei de implicare din partea protagoniştilor.

Evenimentul din acest an a prezentat o confruntare între două echipe formate din jucători americani, “Team Stripes” şi “Team Stars”, precum şi una formată din jucători internaţionali, “Team World”.

Acest mini-turneu a adus victoria “Team Stars”, formată din Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson şi Tyrese Maxey, care s-a impus cu 47-21 în faţa formaţiei “USA Stripes”.