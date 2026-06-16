FCSB, gata să-l transfere pe Octavian Popescu. Ce echipă a făcut ofertă pentru el

Octavian Popescu a traversat un sezon foarte slab la FCSB, iar Gigi Becali l-a criticat repetat pentru evoluţia modestă, dar şi pentru anturajul pe care îl are.

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Finalul de campionat i-a adus însă o reconciliere cu patronul, în momentul în care Marius Baciu a fost numit antrenor. Fotbalistul a avut câteva evoluţii apreciate, iar omul de afaceri a anunţat că Octavian Popescu rămâne în planurile echipei şi pentru viitor.

Totuşi, pe adresa clubului a venit recent o propunere şi rămâne de văzut dacă Gigi Becali mai e dispus să mai rişte încă un sezon cu Octavian Popescu.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Korona Kielce negociază cu FCSB un împrumut al lui Octavian Popescu. Ei vor să aibă o clauză şi de transfer definitiv. Tot sub această variantă, Gigi Becali era dispus să-l lase să plece în Al-Okhdood, formaţie care era pregătită atunci de Marius Şumudică. Mutarea nu s-a mai realizat, deoarece jucătorul a refuzat.