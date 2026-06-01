Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat

Adrian Ilie a dezvăluit că scouteri din Anglia şi Spania au fost prezenţi sezonul acesta la mai multe meciuri din România, dar au plecat dezamăgit. La un duel dintre FCSB şi Rapid, Octavian Popescu a fost urmărit de scouteri de la West Ham, dar reprezentanţii clubului londonez s-au lămurit după doar 45 de minute.

“Cobra” a dezvăluit că aceştia au plecat la pauza meciului dintre FCSB şi Rapid, fiind dezamăgiţi de ritmul partidei din Liga 1.

Octavian Popescu nu i-a impresionat pe scouterii lui West Ham: “Ce ritm e ăsta?”

“Au mai venit scouteri de la West Ham, la un FCSB – Rapid. Au plecat la pauză. Oamenii le-au spus: ‘Unde plecați, că meciul încă se joacă’. Iar ei: ‘Ce ritm de joc e ăsta?’. Au plecat la pauză. Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: ‘Hai să mergem, că nu e niciun ritm’”, a declarat Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.

Nici finala Cupei României nu a reuşit să impresioneze. Pe 13 mai, la Sibiu, s-au întâlnit Universitatea Craiova şi U Cluj. Oltenii au reuşit să câştige meciul la loviturile de departajare, dar spaniolii prezenţi în tribune nu au rămas cu nimic după această partidă:

“Au venit la Craiova, la finala (n.r. a Cupei României) cu U Cluj, din Spania, să îi vadă. Iar la final au fost întrebați: ‘Ați văzut ceva?’, iar ei au spus: ‘Da, meciul”, a mai spus Adrian Ilie.