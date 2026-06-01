Home | Fotbal | Liga 1 | Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat

Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat

Alex Masgras Publicat: 1 iunie 2026, 11:05

Comentarii
Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: Au plecat la pauză. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat

Octavian Popescu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Adrian Ilie a dezvăluit că scouteri din Anglia şi Spania au fost prezenţi sezonul acesta la mai multe meciuri din România, dar au plecat dezamăgit. La un duel dintre FCSB şi Rapid, Octavian Popescu a fost urmărit de scouteri de la West Ham, dar reprezentanţii clubului londonez s-au lămurit după doar 45 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cobra” a dezvăluit că aceştia au plecat la pauza meciului dintre FCSB şi Rapid, fiind dezamăgiţi de ritmul partidei din Liga 1.

Octavian Popescu nu i-a impresionat pe scouterii lui West Ham: “Ce ritm e ăsta?”

“Au mai venit scouteri de la West Ham, la un FCSB – Rapid. Au plecat la pauză. Oamenii le-au spus: ‘Unde plecați, că meciul încă se joacă’. Iar ei: ‘Ce ritm de joc e ăsta?’. Au plecat la pauză. Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: ‘Hai să mergem, că nu e niciun ritm’”, a declarat Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.

Nici finala Cupei României nu a reuşit să impresioneze. Pe 13 mai, la Sibiu, s-au întâlnit Universitatea Craiova şi U Cluj. Oltenii au reuşit să câştige meciul la loviturile de departajare, dar spaniolii prezenţi în tribune nu au rămas cu nimic după această partidă:

“Au venit la Craiova, la finala (n.r. a Cupei României) cu U Cluj, din Spania, să îi vadă. Iar la final au fost întrebați: ‘Ați văzut ceva?’, iar ei au spus: ‘Da, meciul”, a mai spus Adrian Ilie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Scouterii de la o echipă de Premier League au venit după Tavi Popescu: “Au plecat la pauză: «Ce ritm e ăsta?»”
Fanatik.ro
Scouterii de la o echipă de Premier League au venit după Tavi Popescu: “Au plecat la pauză: «Ce ritm e ăsta?»”
11:40

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
11:34

EXCLUSIVIsabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”
10:35

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Muzica memorabilă la Cupa Mondială
10:32

VIDEOViolenţe la Paris după finala Ligii Campionilor: peste 890 de reţineri
10:23

Dinamo a anunţat ce se întâmplă cu George Puşcaş: “Nu garantează nimic”
10:22

Joao Fonseca, încă o victorie uriaşă la Roland Garros şi calificare în sferturi
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 5 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile” 6 Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Meci istoric “de foc” pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în GiuleştiPrimul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti