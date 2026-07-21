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FCSB negociază transferul unui atacant. Ce se mai ştie şi de Drăguş: „Încearcă şi el”

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 21:52

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FCSB negociază transferul unui atacant. Ce se mai ştie şi de Drăguş: „Încearcă şi el

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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FCSB încearcă să transfere un atacant din străinătate, în cotextul în care aducerea lui Denis Drăguş bate pasul pe loc.

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„Drăguş va veni când vrea. Când poate, dacă nu, la revedere! Dacă poate omul… Încearcă şi el. El se antrenează cu Trabzon. Nu s-a mai întâmplat nimic de-atunci”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Fără să mai dea nume, latifundiaul a anunţat discuţii cu un atacant străin.

„Acum, mai trebuie un atacant. (n.r. Mihai Stoica) A zis că este în negocieri cu un atacant. Știi cum e? Suntem noi mai hoți decât ei la negocieri?

Oamenii au experiență, au mai mulți ani de negocieri decât noi, ei, străinii ăștia. Așteptăm și noi, că nu suntem noi chiar fraieri și așteptăm și noi la pândă”, a mai spus Gigi Becali.

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