Fostul acţionar al campioanei României, în negocieri pentru a deveni investitor la Liverpool!

ArcelorMittal, compania care a deţinut combinatul siderurgic Galaţi, având astfel şi acţiuni la Oţelul, se află în negocieri pentru a deveni investitor minoritar la Liverpool.
Oţelul Galaţi a câştigat titlul în România în sezonul 2010-2011, fiind antrenată atunci de Dorinel Munteanu.
ArcelorMittal negociază pentru a prelua un pachet de acţiuni la Liverpool!
Potrivit Financial Times, Fenway Sports Group (FSG), fondul de investiții care deține Liverpool, vrea să cedeze o parte din acţiunile clubului din Premier League către ArcelorMittal. Negocierile sunt avansate.
Dacă tranzacţia se va încheia Liverpool va ajunge la o valoare de piaţă de peste 6 miliarde de dolari. Negocierile sunt purtate prin intermediul lui Amit Bhatia, ginerele lui Lakshmi Mittal.
Fenway Sports Group a confirmat interesul lui Amit Bhatia pentru preluarea unui pachet minoritar de acţiuni la clubul Liverpool. Amit Bhatia nu a oferit încă nicio declaraţie legată de subiect.
„Un consorțiu de investiții condus, administrat și reprezentat de Amit Bhatia și-a exprimat interesul de a face o investiție minoritară strategică la Liverpool FC”, a transmis Fenway Sports Group.
Miliardarul John Henry, care conduce fondul de investiţii Fenway Sports Group, a achiziţionat clubul Liverpool în 2010 pentru suma de 300 de milioane de lire sterline.
Amit Bhatia e co-proprietar al clubului Queens Park Rangers, aflat în Championship.
Lakshmi Mittal (76 de ani) are o avere de 31.2 miliarde de dolari potrivit Forbes, fiind pe locul 70 în clasamentul bogaţilor lumii.
Liverpool are 20 de titluri de campioană a Angliei, cele mai recente obţinute în sezoanele 2019-2020 şi 2024-2025. Sezonul trecut Liverpool s-a clasat pe 5 în Premier League.
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