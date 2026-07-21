Fostul acţionar al campioanei României, în negocieri pentru a deveni investitor la Liverpool!

Jucătorii lui Liverpool, la un meci / Profimedia Images

ArcelorMittal, compania care a deţinut combinatul siderurgic Galaţi, având astfel şi acţiuni la Oţelul, se află în negocieri pentru a deveni investitor minoritar la Liverpool.

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Oţelul Galaţi a câştigat titlul în România în sezonul 2010-2011, fiind antrenată atunci de Dorinel Munteanu.

ArcelorMittal negociază pentru a prelua un pachet de acţiuni la Liverpool!

Potrivit Financial Times, Fenway Sports Group (FSG), fondul de investiții care deține Liverpool, vrea să cedeze o parte din acţiunile clubului din Premier League către ArcelorMittal. Negocierile sunt avansate.

Dacă tranzacţia se va încheia Liverpool va ajunge la o valoare de piaţă de peste 6 miliarde de dolari. Negocierile sunt purtate prin intermediul lui Amit Bhatia, ginerele lui Lakshmi Mittal.

Fenway Sports Group a confirmat interesul lui Amit Bhatia pentru preluarea unui pachet minoritar de acţiuni la clubul Liverpool. Amit Bhatia nu a oferit încă nicio declaraţie legată de subiect.