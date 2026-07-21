Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat mutarea: „Mi-a zis MM că a rezolvat”

Gigi Becali (68 de ani) a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika (30 de ani) la FCSB. Batubinsika a fost rezervă în toate cele 4 meciuri disputate de RD Congo la Cupa Mondială, competiţie care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena.
Dylan Batubinsika este cotat la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Batubinsika are 15 meciuri şi un gol pentru RD Congo.
Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika la FCSB
„MM știe tot. Eu i-am spus așa: fundaș central și atacant trebuie, fă ce vrei. Eu nu mă mai pricep, mă depășește pe mine acum. Tehnologia… Fotbalul e deja prea avansat și nu știu eu, nu mă pricep. El, MM, trebuie să facă.
Mi-a zis azi (n.r. marți) că «Am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central». Mi-a zis, dar i-am zis că nu mă interesează, doar să aducă fundaș central” , a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de AE Larisa. El a fost crescut în academia celor de la PSG, fiind transferat de Antwerp în 2017. Patru ani mai târziu, Famalicao și-a asigurat serviciile fundașului central, care ulterior a mai evoluat la Maccabi Haiga și Saint-Etienne, înainte să semneze cu AE Larisa, în iarnă.
În sezonul 2022-2023, noul jucător al FCSB-ului a bifat cinci meciuri în grupele Champions League, cu Maccabi Haifa. El a evoluat, la vremea respectivă, în „dubla” cu Juventus și în cea cu PSG, cât și într-unul dintre cele două meciuri cu Benfica.
Batubinsika a juca împotriva unor nume uriașe care se aflau în echipa celor de la PSG, în sezonul respectiv, anume Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Neymar. Maccabi Haifa a fost învinsă clar de francezi în ambele dueluri, scor 1-3, respectiv 2-7.
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