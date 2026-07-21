Succesorul lui Rudi Garcia pe banca Belgiei după Campionatul Mondial! Nu a mai antrenat pe nimeni de doi ani

Belgia a ajuns până în faza sferturilor la Campionatul Mondial, însă rezultatul obținut la turneul final nu a fost îndeajuns de bun în așa fel încât Rudi Garcia să rămână pe bancă.

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Federația a găsit imediat o variantă de înlocuitor, dar alegerea este una cel puțin bizară, în contextul în care succesorul nu a mai antrenat pe nimeni de doi ani.

Belgia și-a găsit selecționer! Cine vine în locul lui Rudi Garcia

Rudi Garcia este istorie la naționala Belgiei, asta după ce Federația a luat decizia de a nu-i prelungi contractul. Căutările pentru un înlocuitor au fost demarate rapid, iar în cele din urmă s-a ajuns la un rezultat final.

Potrivit celor de la Nieuwsblad, succesorul lui Garcia pe bancă va fi nimeni altul decât Mark van Bommel, antrenor liber de contract de mai bine de doi ani, după despărțirea de Royal Antwerp.

Acesta a mai fost secund la naționala sub 17 ani a Olandei, la selecționata Arabiei Saudite, dar și la cea a Australiei. PSV Einhoven și Wolfsburg sunt celelalte echipe pe care le-a antrenat.